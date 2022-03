Saiba que cristais elevam a energia feminina dentro e fora de casa

Sabia que é possível aplicar o Feng Shui em casa com o auxílio dos cristais se, a necessidade de trocar os móveis ou objetos de posição? É o que explica a designer de interiores e especialista em equilíbrio energético, Cris Bevilaqua. A profissional cria projetos de Feng Shui baseados na técnica praticada pela escola Ba Zhai (escola da bússola).

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, ela selecionou alguns cristais que podem ser usados em casa para ativar a conexão com o feminino. Confira abaixo:

Água marinha

“Por ter um grande poder de estabilização emocional e equilíbrio, essa pedra ajuda a aperfeiçoar o poder da palavra falada. Possui grande conexão com o mar e ajuda a melhorar a autoestima, deixando quem a tem mais forte. Este cristal equilibra o elemento água, não permitindo que as emoções transbordem. Pode ser usada como joia ou no espaço entre o colchão e a estrutura da cama“, explica a especialista.

Cornalina

“É uma pedra cheia de boas energias que favorece a força vital da mulher, principalmente nos assuntos ligados à fertilidade. A cornalina representa o arquétipo da mulher guerreira, livre e sexualmente dona do seu destino. As vibrações dessa pedra fortalecem a circulação da energia no corpo, aguçam a mente, estimula o metabolismo e protege contra a inveja. Pode ser na cabeceira da cama ou no aparador da sala. Caso você opte pelo aparador e não more sozinha, inclua ao lado da cornalina uma drusa de cristal de rocha. A segunda pedra ativará ainda mais o poder da primeira”, ressalta Cris.

Esmeralda

“Considerada a pedra da deusa Vênus, que representa o amor e a beleza, este cristal está ligado à fertilidade feminina. A sua cor terrosa ajuda a controlar as reações emocionais exacerbadas, deixando as pessoas com os pés no chão. Pode ser colocada em uma estante ou nicho do quarto ou na mesa de cabeceira”, afirma a designer de interiores.

Jaspe

“Eu particularmente tenho uma conexão muito forte com a Jaspe. Segundo os ensinamentos do Feng Shui, ela é ideal para ativar o guá (área da vida) do autoconhecimento, além de trabalhar a sexualidade e o empoderamento feminino. A Jaspe pode ser usada na cabeceira da cama ou em forma de joia, como pulseira ou pingente”, explica Cris.

Quartzo rosa

“Segundo os ensinamentos ligados ao Feng Shui, o quartzo rosa é uma das pedras aliadas na busca do amor verdadeiro. Isso acontece porque as ondas vibracionais deste cristal transmitem bastante calmaria e leveza, além de despertar o amor próprio. E quando estamos bem com nós mesmos é mais propício que os nossos desejos se realizem. O quartzo rosa pode ser guardado próximo à cabeceira da cama ou na altura do coração, em forma de pingente. Nas duas formas ela auxiliará na busca por um relacionamento amoroso e no fortalecimento das suas relações interpessoais”, conta Cris Bevilaqua.

Para finalizar, a especialista explica que todos os cristais podem fazer parte de um altar do empoderamento feminino, que pode ser criado na sala de estar. Segundo Cris, uma dica para elevar ainda mais as energias das pedras é colocá-las envolta de uma drusa de rocha.