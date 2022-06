Episódio de Black Mirror inspirou este loft projetado para CASACOR

O projeto das irmãs Lorrane e Paola Albernaz foi inspirado no episódio Nosedive, da série Black Mirror, que faz uma alusão ao momento em que vivemos: o da sociedade do espetáculo (Debord, 1967).

Assim, o Espaço Líder, projetado para a CASACOR Goiás 2022, busca debater sobre os reflexos do uso das mídias de interação e sobre como as redes sociais podem interferir no comportamento, psique e relações dos indivíduos na sociedade contemporânea.

Para tanto, a representação do ambiente baseia-se na moradia de uma típica digital influencer, moderna, bem-informada e ambiciosa.

Por meio da cenografia e de mobiliários e armários planejados será possível perceber um pouco de sua rotina, estilo de vida e contradições impostas pela dependência digital.

Assim, formas orgânicas e tons suaves no mobiliário, que remetem a aconchego, se contradizem com a “não calmaria” que é uma vida pautada no mundo virtual.

Serviço CASACOR Goiás 2022

Data: 20 de maio a 05 de julho de 2022

Endereço: Flamboyant Shopping. Av. Dep. Jamel Cecílio, 3300 – Jardim Goiás, Goiânia

Ingressos: inteira R$76, meia-entrada R$38. Ingressos disponíveis neste link.