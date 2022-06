Cantinho do home office: 7 espaços da CASACOR Rio para você se inspirar

Não importa se seja na sala, quarto, varanda ou até dentro do armário – os famosos cloffices –, funcionalidade e personalidade são duas características essenciais na hora de decorar o espaço do seu home office!

Separamos 7 espaços que estão presentes na CASACOR Rio 2022 para te inspirar no momento de montar seu cantinho do escritório. Confira abaixo!

Recanto, por Adriana Esteves

Aqui, este home office ganha atmosfera intimista para trabalhar, com um décor que traz um diálogo entre o contemporâneo e o antigo.

Suíte nas Nuvens, por Ana Lúcia Jucá

Inspirado pela arquitetura de ares europeus da casa, o espaço recebeu uma decoração sofisticada que prioriza o conforto, o bem-estar e a praticidade para um dia a dia de home office.

Estúdio da Designer, por Camila Bortolini e Priscilla Dias

Sem abrir mão de sua estética contemporânea, a decoração da Sala Tempo mistura madeira e tecidos crus em mobiliário de design nacional, antiguidades e muita obra de arte.

Studio Cubo, por Jorge Delmas

Materiais brutos, com suas texturas, seus cheiros, temperaturas, ganham destaque no espaço que busca estimular a criatividade!

Sala Tempo, por Dado Castello Branco

Sem abdicar do conforto e do aconchego trazido pela presença maciça da madeira, pela farta iluminação natural e pelo uso de poucos móveis, o arquiteto projetou um espaço com tudo o que é essencial para viver.

Quarto Drummond, por Lucilla Pessoa de Queiroz

A decoração é simples com tecidos leves como o linho e móveis de linhas retas que trazem o dia a dia do poeta e sua escrivaninha para o século XXI, sem abrir mão do romantismo que caracteriza sua época.

Suíte do Viajante, por Marilene Galindo

Tons cinza, preto e branco preenchem o espaço que conta com um décor contemporâneo e diversidade de estilos artísticos!

Serviço CASACOR Rio de Janeiro 2022

Data: 27 de abril a 26 de junho de 2022

Endereço: Rua Lopes Quintas, 497 – Jardim Botânico, Rio de Janeiro.

Horário: de terça a sexta-feira, das 12h às 21h. Sábados, domingos e feriados, das 10h às 21h.

Telefone: (21) 2512-2411

Ingressos e agendamento de visitas: https://casacorrj.byinti.com/

De terça a sexta-feira

Ingresso inteiro: R$ 80,00

Meia entrada: R$ 40,00

Sábados, domingos e feriados

Ingresso inteiro: R$ 90,00

Meia entrada: R$ 45,00

Crianças até 10 anos não pagam. Idosos acima de 60 anos, estudantes com carteira oficial, deficientes (e um acompanhante) e professores das redes pública e privada (desde que apresentem documento válido com foto) pagam meia entrada.