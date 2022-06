Verde oliva e tons terrosos preenchem este loft contemporâneo na Bolívia

Se você gosta de viajar, com certeza vai querer viver no Loft Memórias da CASACOR Bolívia 2022. Assinado pela arquiteta Kelly Leite, o espaço inspirado em um quarto de hotel, traz um visual completo para o exterior e um interior cheio de memórias.

Ao entrar, chama a atenção um móvel verde oliva que recobre todo o loft, cumprindo a função de sala de jantar, bar, televisão, guarda-roupa e um cantinho de lembranças todos integrados.

Os tons terrosos prevalecem no ambiente com a conexão inigualável do verde.

Cada móvel foi pensado e escolhido para que a vida seja um prazer constante onde não faltam experiências maravilhosas.

Serviço CASACOR Bolívia 2022

Data: 17 de maio a 25 de junho de 2022

Endereço: Rua Moldes, nº 154 – Santa Cruz de la Sierra

Telefone: (+591) 370 5271