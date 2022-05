Um spa, que é uma ilha de bem-estar e autocuidado, na CASACOR Rio

Uma ilha de encontro e relaxamento: assim pode ser definido o SPA DECA, um ambiente que emerge dos jardins da CASACOR Rio 2022 dedicado exclusivamente ao bem-estar e às memórias sensoriais.

Projeto de Diego Raposo e Manuela Simas, o espaço com patrocínio da Deca traz para a mostra carioca uma variedade de lançamentos da marca que contribuem para a descompressão, o cuidado pessoal e a contemplação da natureza ao redor.

Ambientes fluidos, sem muitas divisões, e o uso de materiais naturais trazem o mood casual-chic para o projeto. E na promoção do melhor viver, na busca pela melhor experiência em nossas moradias, e para promover conexão e convívio, o ambiente traz lançamentos da Deca desenhados por Arthur Casas.

Em composição fluida, com divisões pontuais em madeira e linho, quatro espaços acolhem e celebram a integração com a natureza: a área de descompressão, que dá boas vindas aos visitantes; a área de banho, com uma nova proposta de autocuidado; o Hamman, um local de renovação que concentra uma sauna e duchas de mão; e o Skin Care, para elevar o autocuidado a uma nova potência.

Segundo Diego Raposo, as novidades da Deca foram fundamentais na construção do mood do SPA Deca. “No projeto, incluímos a cuba Arthur Casas, que traz um design mais orgânico e remete a um produto mais artesanal, natural, que conversa com nossa proposta de ambiente integrado com a natureza“. Ele completa: “Também optamos por incluir um dos lançamentos de banheira; selecionamos a menor para mostrar aos visitantes que, mesmo em espaços reduzidos, é possível trazer uma experiência de verdadeira imersão, resultando em um relaxamento completo”.

Data: 27 de abril a 26 de junho

Endereço: Rua Lopes Quintas, 497 – Jardim Botânico, Rio de Janeiro.

Horário: de terça a sexta-feira, das 12h às 21h. Sábados, domingos e feriados, das 10h às 21h.

Telefone: (21) 2512-2411

Ingressos e agendamento de visitas: https://casacorrj.byinti.com/

https://casacorrj.byinti.com/#/ticket/

De terça a sexta-feira

Ingresso inteiro: R$ 80,00

Meia entrada: R$ 40,00

Sábados, domingos e feriados

Ingresso inteiro: R$ 90,00

Meia entrada: R$ 45,00

Crianças até 10 anos não pagam. Idosos acima de 60 anos, estudantes com carteira oficial, deficientes (e um acompanhante) e professores das redes pública e privada (desde que apresentem documento válido com foto) pagam meia entrada.

* Obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação.