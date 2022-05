Cozinhas memoráveis para conhecer (e se apaixonar) da CASACOR Rio 2022

Um lugar para criar, a cozinha merece um décor acolhedor e criativo. Na CASACOR Rio de Janeiro 2022, o elenco apostou em projetos que ressaltam o prazer em habitar este ambiente tão importante e indispensável para qualquer lar. À luz do tema “Infinito Particular” nasceram cozinhas memoráveis, que você pode conferir a seguir:

Fazendo um convite ao cafezinho, Vivian Reimers apostou em um ambiente que privilegia o encontro, como mesas de uso coletivo e marcenaria vazada da Criare. O papel de parede com padrão de folhagens traz o verde tão abundante do lado de fora para o interior.

Os tons terrosos trazem delicadeza à essa cozinha assinada por Paula Neder. O pé-direito alto foi bem aproveitado por uma prateleira que acomoda uma planta, trazendo um verde mais saudável ao projeto onde as cores se destacam.

Uma cozinha cheia de estilo e quase monocromática, se não fossem os elementos de madeira que trazem contraste ao universo cinza criado por Mario Costa Santos. A tonalidade é atemporal, sempre no gosto daqueles que não abrem mão de uma composição moderna. A ilha central e as extremidades do armários possuem um ripado interessante, que trazem uma textura ao projeto.

Uma ilha central é a responsável por abrigar a cozinha de maneira pratica e elegante. Na parte superior, uma estante vazada ajuda a integrar itens importantes. O projeto “O Canto do Poeta”, de Sérgio Conde Caldas, reforça a ideia de minimalismo na cozinha, tornando o ambiente pratico e elegante.

