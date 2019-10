Descubra as cores tendências para 2020 no SPFW

O maior evento de moda do Brasil, o São Paulo Fashion Week, começa só no domingo (13), mas já é possível ficar por dentro de alguns destaques que devem aparecer nesta semana de moda. Inclusive, uma das novidades desta edição é um stand voltando para tendências no mundo da decoração.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

A equipe de CLAUDIA conversou com Patrícia Fecci, especialista em cores e gerente de marketing das Tintas Sherwin-Williams, para entender como funcionou o processo de escolha das cores que serão tendência em 2020.

No total serão 45 cores exclusivas da marca e distribuídas em cinco paletas que receberam os nomes de Vida, Mantra, Diversão, Refúgio e Apreço.

Cor Haven Vignette, uma das tendências para 2020

O processo é muito trabalhoso, por isso pesquisa e estudo foram essenciais. Para chegar ao produto final, ocorreu uma busca de inspirações em eventos, seleções e ações que acontecem ao longo do ano. Após feita a pesquisa, ainda aconteceu uma reunião com toda a equipe da América Latina.

“Primeiro explicamos porque as influências escolhidas nos levaram a escolher determinadas cores e validamos todas elas. Feito isso, escolhemos um nome para representar a cor, sempre pensando em algo que seja lúdico e poético”, explica Patrícia.

Cor Heart Vignette, outra tendência para 2020

Durante todo o SPFW, haverá um stand da marca apresentando as 45 cores selecionadas como tendências para 2020. Além disso, será possível testar as cores em um espaço de realidade aumentada e haverá uma área de customização.

Leia também: 10 acessórios criativos para ter no ambiente de trabalho

+ 22 ideias de decoração para o Halloween

PODCAST – Como ter mais orgasmos: o caminho para uma vida sexual satisfatória