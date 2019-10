10 acessórios criativos para ter no ambiente de trabalho

Quem disse que o ambiente de trabalho precisa ser sempre sério e sem graça? Seja no escritório ou no home office, para quebrar a sisudez do espaço, nada melhor que uma decoração divertida.

Por isso, preparamos uma vitrine com dez objetos criativos que com certeza darão um up no astral de seu cantinho de trabalho. Você vai ver, o expediente se tornará muito mais agradável!

1. Caderneta de anotação Moldura, Westwing, R$ 24,90*

2. Painel mensal Organizar Direitinho, Imaginarium, R$ 79,90*

3. Prendedor de Papel, Tilibra, R$ 22,90*

4. Caneta Unicórnio Rosa, Imaginarium, R$ 19,90*

5. Calendário Victoria, Westwing, R$ 164,90*

6. Sticker Post-it Polaroid, Tematize, R$ 12,90*

7. Gato aparador de livros, Tokstok, R$ 22,90*

8. Flamingo Mousepad, Tokstok, R$ 17,90*

9. Prancheta Bolinhas, Tilibra, R$ 9,90*

10. Porta Lápis Cachorro Branco, Funstock, R$ 35,90*

*Preços consultados em outubro de 2019. Sujeito a alteração.

