Decoração maximalista é viral nas redes sociais e reascende tendência

Na contemporaneidade muito se fala sobre minimalismo: ambientes all white, salas de estar super clean e poucas cores e móveis. Tema que, inclusive, foi inspiração para a antiga mansão de Kim Kardashian que viralizou nas redes sociais. Mas você conhece o movimento oposto? A decoração maximalista tem feito sucesso nas redes sociais e, na prática, sempre foi a opção de muita gente na hora de dar personalidade ao lar.

O maximalismo mistura exagero, sobreposições, cores vibrantes, itens diferentes de decoração e muita personalidade. Esse estilo foi muito impulsionado pelo arquiteto Roberto Venturi, que dizia que “menos é chato”. Conversamos com Daniela Colnaghi, designer de interiores, para entender mais sobre esse movimento.

O que é decoração maximalista?

O termo maximalismo surgiu em diversos ramos da cultura, no cinema e nas artes visuais. Na música, Richard Taruskin usa o termo “maximalismo” para descrever o modernismo do período de 1890 a 1914, especialmente nas regiões de língua alemã, definindo-o como “uma intensificação radical dos meios em direção a ao tradicionalismo”.

Já na moda, o maximalismo foi um movimento caracterizado pela intenção de expressar a arte através da exuberância, do mix de estampas e de peças coloridas, em uma clara consagração ao exagero que explora diversos tipos de padrões, cores e combinações. “E no décor, a ideia é entregar o máximo possível no seu projeto, evitando espaços vazios. O Maximalismo surge como uma espécie de movimento de contracultura, para contrariar, justamente, o excesso de regras presentes nos estilos de decoração, ou seja, a regra aqui é não ter regras!”

O que é necessário para compor um ambiente maximalista?

Para compor o ambiente exploramos o máximo da identidade do morador, de acordo com a especialista. Quanto mais detalhes, melhor! “Pesquisamos a fundo a história, o jeito de morar, onde existe permissão para misturar tendências e personalizar o espaço de uma forma original. A decoração maximalista é over, mas com elegância, e cai muito bem misturar diversos padrões, coleções, acervos de família, paletas de cores vibrantes, animal print, detalhes gráficos ou geométricos e peças únicas – infinitas possibilidades”, completa.

O segredo é sempre encontrar um equilíbrio e uma harmonia entre tanta informação. Escolher peças de design e misturar com móveis que trazem uma memória afetiva da família, além de brincar com as composições dos objetos, é o caminho. Na sala de estar, aliás, a designer entrega um check-list do que não pode faltar: “Muitas obra de arte, tapetes ornamentais, telas, quadros, livros, plantas, caixas , porta-retratos, mesinhas de canto, baús, centos, castiçais ou candelabros, almofadas e pufes, poltronas, aparadores e espelho.”

E não é preciso ter medo, já que, aqui, o que importa mesmo é sentir-se bem. “Trazer a sua identidade e a sua personalidade em todos os objetos selecionado. Tudo muito particular e especifico da sua historia para que o ambiente seja único. Nada comprado em lojas de varejo, tudo muito bem escolhido e posicionado para ter destaque único”, finaliza.