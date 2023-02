Sonha em ter uma rede em casa? Veja algumas ideias!

É uma delícia poder deitar em uma rede, relaxar o corpo e apreciar a vista — um cochilo ou ler um livro também são ótimas pedidas.Ter uma rede em casa pode trazer um clima gostoso de férias para o dia a dia na cidade, então, que tal procurar um cantinho aí na sua sala para instalar uma? Veja algumas ideias de ambientes com redes logo abaixo!

Neste apartamento projetado pela arquiteta Marina Vilaça, a atmosfera é de alegria e descontração. Por isso, a rede ganhou destaque no canto da sala, bem perto da janela.

Este é o apartamento da publicitária e influenciadora Joanna Moura, em Londres, projetado pelas arquitetas Bia Guedes e Francine Jubran, do Estúdio Olo. A moradora quis levar a brasilidade e uma atmosfera tropical para a sua casa londrina, então, as arquitetas capricharam na escolha das cores, estampas e da rede, é claro.

Cores e um acervo de objetos pessoais, cheios de história e afeto, foram o ponto de partida para os profissionais do escritório Sertão Arquiteto na hora de renovar este apartamento, no interior de São Paulo. E a inspiração não poderia ser mais especial: a Serra da Mantiqueira, enquadrada pela janela. Então, não podia faltar uma rede na sala para curtir essa vista.

Assinado pela arquiteta Luize Matera, este apartamento foi pensado para receber e ser feliz, a pedido das clientes. “As proprietárias têm vários objetos de valor sentimental e queriam que ficassem expostos para enriquecer de memórias a sala. Uma rede bem posicionada foi um dos principais pedidos do projeto e faz oposição ao cantinho do home office”, diz.

A designer de interiores Flavia Lauzana aproveitou que a varanda foi integrada à sala na reforma deste apartamento e instalou uma rede no espaço. É ali que os moradores relaxam enquanto apreciam a vista da cidade de São Paulo.

“O sonho da minha cliente era ter um apartamento onde ela conseguisse relaxar e que fosse a cara dela”, revela a designer de interiores Gabriela Pires. Outro desejo da moradora era ter uma rede, mesmo em pouco espaço — o imóvel tem 40 m2. “Ela ama praia, meditação, natureza e quisemos remeter isso com as vigas fakes que fizemos com drywall no teto na varanda, algo que remetesse a pergolado, praia e mar”, detalha Gabriela.

O Estúdio Maré, comandado pela arquiteta Lívia Leite, assina este apartamento de 70 m2, no bairro Vila Clementino, em São Paulo, idealizado para uma mulher jovem, que queria pequenas intervenções. “O apartamento entregue na planta era sério e frio e a cliente queria que ele fosse mais a cara dela, descontraído e leve”, comenta a arquiteta. A rede, posicionada na varanda, entrou para ajudar a criar esse clima.

A inspiração para este apartamento foi a origem dos moradores: o casal é natural do interior do Piauí e se mudou para a Brasília por causa do trabalho. Quem ficou a cargo do projeto foi o escritório Morada 3112. Um dos pedidos dos clientes era transformar as salas de estar e jantar no ambiente de convívio familiar diário, incluindo uma rede para os momentos de descanso.