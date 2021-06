10 lareiras esculturais para aquecer e decorar a casa

Conforme os dias vão ficando mais frios, a vontade de ter uma lareira em casa só aumenta, não é mesmo? Comuns em chalés e casas de campo, as lareiras são perfeitas para aquecer o lar durante o inverno.

E não é só isso: as lareiras também são um item de decoração único para se ter em casa, que imediatamente elevam a décor a outro nível. Na sala de estar, as lareiras são capazes de reunir a família e os amigos em torno do calor do fogo.