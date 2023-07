Decoração escandinava: 7 salas de estar para se inspirar

A decoração escandinava é marcada pela presença no conceito minimalista, mas com o aconchegante toque da madeira e muita funcionalidade. Em ambientes que apostam no estilo, as cores neutras e claras são indispensáveis.

Outro detalhe importante é a atenção às linhas retas dos mobiliários e, é claro, a presença de elementos naturais, como plantas, pedras e outros.

A origem da decoração escandinava

Proveniente dos países nórdicos, o estilo escandinavo nasceu em 1853, quando o pintor sueco Carl Larsson ganhou notoriedade ao retratar em suas obras o dia a dia em casa com sua esposa, a também artista Karin Larsson. Atualmente, a residência do casal é um museu e espaço cultural em Sundborn, na Suécia.

Com o passar do tempo, a decoração escandinava foi difundida ao redor do mundo. Por aqui, costuma ganhar toques tropicais de forma a abraçar um pouco da brasilidade dos lares, mas ainda assim preserva as principais características do estilo.

Salas com decoração nórdica

Abaixo confira sete ambientes que apostam na decoração nórdica.

Na sala de estar assinada pela arquiteta Barbara Dundes, uma das paredes ganhou a instalação de pedrarias para transmitir tranquilidade e paz. Além dela, as cores neutras e calmas criam um ambiente leve para morar e descansar.

A inspiração do projeto do escritório Très Arquitetura parte da combinação do estilo moderno com toques de minimalismo. Na sala de estar, a ideia foi criar um ambiente aconchegante e atemporal, marcado pelas características escandinavas presentes na madeira e nos tons brancos do espaço.

Neste projeto, a arquiteta Juliana Cascaes buscou unir o minimalismo e a funcionalidade. Para tanto, apostou no emprego do design escandinavo, suas formas limpas e no uso da luminosidade a favor do ambiente, fazendo com que os elementos utilizados fossem evidenciados.

A simplicidade do estilo escandinavo é marcante neste projeto assinado pelo Histórias de Casa em parceria com a Suvinil. Na sala de estar, os tons claros Luar e Chão Batido criam o pano de fundo neutro para destacar o piso de taco e garantir aconchego ao ambiente.

Projetado pela arquiteta Bianca da Hora na CasaCor SP 2023, o loft Vastu traduz bem o estilo japandi, que é uma combinação entre o design japonês e o escandinavo. O espaço explora, com delicadeza, diferentes texturas e tons naturais, em versões rústicas e contemporâneas. O painel de madeira, da Ornare, é o grande destaque do ambiente.

Neste living minimalista, a arquiteta Magali Puerari apostou no mobiliário planejado, da Criare, para evocar ares escandinavos. A marcenaria em tom claro traz aconchego e aquece o ambiente, além disso destaca a funcionalidade e a praticidade com o uso bastante inteligente do espaço, característica importante do estilo escandinavo.

No ambiente projetado por Ricardo Van Steen para a Mobilia Tempo, o estilo escandinavo é marcado pela forte presença de móveis de madeira que se destacam no pano de fundo branco das paredes, tapete, estofados e outros itens. Superconvidativo!