Uma seleção de peças de décor para entrar na vibe minimalista

A decoração minimalista é caracterizada pela simplicidade, funcionalidade e harmonia visual. Nesse estilo, menos é mais, com ênfase em linhas limpas, cores neutras e espaços desobstruídos. Dessa forma, o foco recai para a essência dos objetos, evitando o acúmulo de itens desnecessários, e trazendo assim a ênfase para a qualidade e design atemporal.

Muito em alta nos últimos tempos, o minimalismo colabora para um estilo de vida livre de excessos, além de um lar que estimula o bem-estar e a clareza mental. Ou seja, tudo o que precisamos!

Para criar esse ambiente clean, a escolhe certa dos objetos é essencial. Abaixo você confere uma seleção de peças e designers que apostam na sutileza do minimalismo, veja só:

1) Coleção Massa Branca, por Artur Lescher

Com peças como luminária, vaso, pratos e taças, as peças assinadas por Artur Lescher para a marca Massa Branca, criada em 2016 pela curadora Silvia Finotti, exibem traços contemporâneos, característicos do artista paulistano. A coleção traz peças produzidas em cerâmica tabaco esmaltada em branco e nude e aplicação da imagem dos pêndulos do artista. Onde encontrar: Massa Branca.

2) Mesa Besame Mucho e luminária Papiro, por Jacqueline Terpins

Nascida na Paraíba, Jacqueline Terpins cresceu no Rio de Janeiro e, desde 1973, vive em São Paulo, onde fundou seu ateliê. Além de suas peças marcantes em vidro, material pelo qual se apaixonou, a artista tem outros itens perfeitos para criar uma áurea sofisticada.

Bela combinação entre forma e material, a mesa Besame Mucho é produzida em Corian, material resistente que mistura minerais naturais e resina acrílica de alta qualidade. A peça tem acabamento de superfície acetinado, que aparenta uma porcelana fosca. Já luminária Papiro lembra a translucidez que os papéis artesanais apresentam quando colocados em oposição à uma fonte de luz. Suas curvas criam jogos de direcionamento e opacidade em trajetórias inusitadas rumo aos feixes iluminados. Um interessante jogo de ausência e presença. Onde encontrar: dpot.



3) Cabideiro Solo, por Ana Neute

De que maneira poderíamos converter a terra em um objeto? A partir desse questionamento e de uma pesquisa minuciosa, a arquiteta Ana Neute, que estabeleceu seu estúdio de design em 2012, criou os blocos de terra compactada que servem de base para a Coleção Solo. Selecionar o solo, peneirar e compactar são alguns dos passos envolvidos na produção. Esse método de construção ancestral envolve compactar a terra através de golpes vigorosos e tem sido amplamente adotado na arquitetura, combinado com novas tecnologias, como uma alternativa de baixo impacto ambiental.

Continua após a publicidade

Além do uso dos blocos, a madeira também desempenha um papel importante nas peças, incorporada de forma precisa e elegante. As hastes são fixadas à base por meio de um sistema de parafusos no volume principal, que fica oculto pelo paralelepípedo menor, conferindo leveza à composição. Além do Cabideiro Solo, a coleção inclui mesas de apoio em diferentes alturas e dimensões. Onde encontrar: dpot.

4) Luminária de piso Solon e Vaso Oca, por Plug Design

A Luminária de Piso Solon é uma releitura moderna das colunas articuladas que marcaram o design brasileiro de luminárias nos anos 50, produzida em madeira maciça jequitibá pelo estúdio mineiro Plug Design. A peça tem corpo em aço inox e cúpula articulável de madeira maciça. Já o Vaso Oca carrega em sua essência a inspiração na natureza, fabricado em madeira maciça Jequitibá e com tubo em vidro incolor. Onde encontrar: Muma.

5) Luminária Amanita e Jarra Apoio, por a.terra estúdio

A Luminária Amanita e a Jarra Apoio são duas peças feitas em cerâmica e à mão por Mary Yamakawa, arquiteta do a.terra estúdio. Por serem produtos artesanais, elas ganha pequenas variações de tamanho e cor, o que leva mais personalidade para a decoração.

6) Escultura Conjunto de Vasos Jair 06, por Jair Monteiro de Souza

Autodidata, nascido e criado em Tracunhaém, Pernambuco, o artesão Jair Monteiro de Souza carrega consigo a tradição do artesanato em barro. A profissão foi herdada dos seus avós, porém, o aprendizado veio através da observação. Seu Jair, como é conhecido, produz vasos, luminárias e murais com peças de barros e várias outras obras de arte. Onde encontrar: curadoria de Oca para Boobam.

7) Vaso Jaca No.5, por Hanna Englund Ceramics

O Vaso Jaca tem exterior texturizado orgânico e pode ser utilizado como complemento escultural para qualquer espaço, ou como vaso perfeito para flores frescas ou secas. A peça é obra de Hanna Englund, ceramista e escultora nascida e criada em Estocolmo, Suécia, radicada no Rio de Janeiro.

Seu trabalho imortaliza as formas orgânicas da natureza e destaca a beleza de sua imperfeição; cada peça tem uma forma e um tamanho, pois os moldes são feitos a partir de jacas reais. Sua inspiração é a mistura destes dois universos, refletidos em um trabalho com cores suaves e texturas diversas e simples. Onde encontrar: Boobam.