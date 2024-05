Decoração de varanda pequena: 8 ideias para se inspirar

Decorar uma varanda pequena pode transformar esse espaço em um refúgio acolhedor e funcional, mesmo com limitações de área. Com algumas escolhas inteligentes de móveis e um toque de criatividade, é possível criar um ambiente que seja tanto esteticamente agradável quanto prático.

Aposte em móveis multifuncionais, como bancos com espaço para armazenamento, e invista em plantas que tragam vida e frescor ao espaço. O uso de cores claras e a otimização da iluminação natural também são estratégias fundamentais para ampliar visualmente a área e torná-la mais convidativa.

Imprima sua personalidade!

Além disso, a personalização é a chave para que a varanda reflita a personalidade dos moradores. Adicionar elementos decorativos, como almofadas coloridas, tapetes e lanternas, pode transformar completamente o ambiente. Não subestime o poder dos acessórios e pequenos detalhes.

Ao planejar a decoração, é importante considerar o estilo de vida e as necessidades diárias, garantindo que o espaço seja utilizado ao máximo, seja para momentos de relaxamento, leitura ou até pequenas refeições ao ar livre.

Com planejamento e inspiração, mesmo as menores varandas podem se tornar o coração da casa. Inspire-se abaixo!

Continua após a publicidade

1) Marcenaria funcional



Nesse projeto, as arquitetas Mari Bittencourt e Deborah Tommaso, do escritório Ma.Dê Arquitetura, usaram a marcenaria para dar funcionalidade à varanda de 5 m².

Criaram ainda um banco para trazer aconchego e alocar família e amigos que visitam os moradores, e um armário sob o assento que funciona como sapateira, otimizando o espaço.

2) Boho chique

A varanda com temática boho chique era um um dos sonhos da moradora ao comprar e decorar seu primeiro apartamento. A reforma do ambiente externo foi simples: troca do piso para um porcelanato amadeirado, o Reserva Natural, da Eliane Revestimentos e a instalação de um jardim vertical, construído a partir de uma tela de malha pop e decks de madeira.

O vaso de barro com mudas de Árvore da Felicidade (macho e fêmea) complementam o ambiente. “Aqui, relaxo, cuido das plantas, em sua maioria temperos e ervas, e descanso das rotinas diárias. É uma paz no final da tarde, valeu a pena ter investido no projeto”, conta a moradora Andrea Inocente.

3) Charme retrô



Esse apartamento de 97m², localizado em São Paulo, foi projetado pela arquiteta Natalia Salla. O imóvel conta com duas varandas distintas, cada uma com seu próprio charme e funcionalidade.

Continua após a publicidade

A primeira é acessada pela sala de jantar e caracterizada por seu ladrilho hidráulico hexagonal que apresenta uma combinação de cores vibrantes.

4) Espaço bem aproveitado

A segunda varanda faz parte da suíte master do casal. Este espaço oferece um refúgio privado para o casal, permitindo que desfrutem de momentos tranquilos ao ar livre sem sair do conforto de sua suíte. Cada detalhe desse apartamento foi pensado para criar um ambiente acolhedor e elegante.

5) Varanda para os gatos



O apartamento com moradores felinos precisava de uma área pet para os bichanos. O Estúdio Minke, que assina o projeto, desenhou na varanda um cantinho vertical com nichos e prateleiras para a diversão dos gatinhos.

6) Varanda com canto alemão



Na varanda assinada pela arquiteta Jéssica Saka, o banco torna-se um canto alemão para a pequena mesa redonda – que pode ser retirada para ampliar o espaço de circulação.

7) Refúgio



A varanda pequena, embora limitada em espaço, pode ser transformada em um refúgio encantador e convidativo com a decoração certa.

Os dois balcões revestidos com madeira de efeito ripado trazem um ar elegante e aconchegante para o ambiente, assinado pela arquiteta Danyela Correa, que serve tanto como suporte para plantas quanto como espaço para tomar um café ou vinho.

8) Estilo rústico



A arquiteta Bia Hajnal assina essa varanda com tons amadeirados que remetem ao estilo rústico. A decoração, de estilo artesanal, como define a profissional, aposta na presença marcante das cordas.

Continua após a publicidade