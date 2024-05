Bridgerton: Westwing lança coleção provençal inspirada na série

A Westwing, plataforma de casa, decoração e lifestyle, acaba de lançar uma coleção inédita inspirada na série Bridgerton. As peças que fazem parte da linha apresentam estilo provençal, predominância do dourado e detalhes de abelha, que é símbolo do seriado da Netflix.

A campanha especial já está disponível no site da marca de também nas lojas físicas em São Paulo, localizadas em Moema, Vila Madalena e shopping Tamboré.

Louças para um chá da tarde

As peças presentes na coleção fazem referência às memoráveis cerimônias do chá de Bridgerton, e por isso a coleção By Westwing Collection traz louças pensadas para essa ocasião. Estão presentes copo, xícara e pires, caneca, taça, guardanapo, bule e açucareiro, entre outros produtos.

A Poltrona Pétala, que é best-seller da Westwing, exclusiva e pela primeira vez em uma roupagem única em cor e tecido, acompanhada por uma almofada, além de um puff, ambos remetendo ao trono majestoso da rainha.

“Acreditamos que a série Bridgerton tem uma sinergia incrível com o nosso público e proporciona uma oportunidade única de lançar uma linha exclusiva inspirada no estilo provençal da Inglaterra do século XIX. Essa colaboração vai além de cativar os fãs da série, mas também inspira todos aqueles que se encantam com o charme dos tempos antigos e desejam trazer essa elegância para seus lares”, comenta Renato Grego, Diretor de Marketing & Comercial na Westwing Brasil.

Bridgerton By Westwing Collection

Com 17 produtos exclusivos, a coleção Bridgerton foi desenvolvida pelos designers da Westwing Collection, a marca própria da companhia conhecida por trazer produtos autorais.

“Nos inspiramos nos detalhes marcantes da série, nos elementos icônicos e buscamos realmente imergir no universo para oferecermos uma experiência única que vai desde os elementos, como a abelha e as frases, até os shapes diferenciados dos produtos”, revela Amanda Thomsen, coordenadora de Private Label na Westwing Brasil.

“Estamos trabalhando nessa coleção há mais de um ano e estamos extremamente satisfeitos com o resultado. São peças verdadeiramente únicas, difíceis de encontrar no mercado nacional”, finaliza Thomsen.

Além disso, como parte da divulgação do lançamento, a empresa criou um quiz em parceria com a Netflix, no qual os participantes podem descobrir qual ambiente da série mais combina com eles — o divertido teste pode ser acessado no site Westwing Now.

