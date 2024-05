Como criar um cantinho de leitura e relaxamento perfeito

Montar um cantinho de leitura em casa é uma atividade gratificante e inspiradora para qualquer amante de livros. Criar um espaço dedicado à leitura não apenas proporciona um refúgio tranquilo para desfrutar de bons títulos, mas também pode incentivar o hábito de ler.

Mas, afinal, como fazer a decoração de um cantinho de leitura em casa?

Conversamos com as arquitetas Catarina Biselli e Fernanda Prado, do escritório Duno Arquitetura, que listaram algumas dicas sobre como montar um cantinho de leitura aconchegante no seu lar.

Dicas para criar um cantinho de leitura em casa

1) Escolha o local ideal: “Que deve ser uma área aconchegante com boa iluminação natural e que não atrapalhe na circulação do ambiente”, aponta Catarina. Pode ser um canto da sala de estar, um recanto no quarto ou até mesmo um espaço em um escritório. O importante é que seja um local onde você se sinta relaxado e concentrado.

“Outra dica é optar por espaços próximos à janela para que consiga passar um bom tempo lendo sem prejudicar a vista com iluminação artificial”, complementa Fernanda.

2) Pense na mobília: Um assento confortável é essencial. Opte por uma poltrona ou cadeira com apoio para os braços e encosto que ofereça suporte adequado à sua coluna.

Um puff ou um banco também pode ser uma adição acolhedora para apoiar os pés ou até mesmo para colocar livros. Uma pequena mesa ou prateleira ao lado da cadeira é útil para manter seus livros, uma luminária e, é claro, uma boa xícara de chá ou café.

3) A iluminação é fundamental para criar a atmosfera certa: Procure uma luz suave e difusa que não cause cansaço visual. Uma luminária de piso ao lado da cadeira, ou uma luminária de mesa ajustável são boas opções para fornecer a quantidade certa de luz que você precisa.

4) Personalize o espaço: Adicione almofadas macias, mantas aconchegantes e tapetes felpudos para tornar o ambiente ainda mais convidativo. Pôsteres, obras de arte ou prateleiras com objetos decorativos também podem adicionar um toque de personalidade ao seu cantinho de leitura. “E invista em cores quentes”, aconselha Catarina.

5) Organize seus livros de forma acessível e atraente: Prateleiras, estantes ou até mesmo empilhados ao lado da cadeira são maneiras eficazes de manter sua coleção organizada e ao alcance das mãos. Compile as obras por gênero, autor ou tema para facilitar a busca quando você estiver procurando por algo específico.

6) Torne o seu cantinho de leitura um espaço livre de distrações: Desligue dispositivos eletrônicos como smartphones ou tablets e reserve um tempo dedicado exclusivamente à leitura. Permita-se mergulhar completamente na história da literatura que está lendo, além de desfrutar da tranquilidade e serenidade que o seu cantinho de leitura proporciona.