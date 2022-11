Decoração de Natal diferente: veja dicas para inovar

A tradição natalina é repleta de simbologias e estéticas de culturas do hemisfério Norte, como o Papai Noel e os pinheiros, mas, há décadas, o país fez dela algo brasileiríssimo. É difícil imaginar alguém que queira celebrar com amigos e familiares sem dar um toque especial à casa. Mas se você cansou das árvores tradicionais ou da guirlanda na porta, não se preocupe. Há muitas maneiras de fazer uma decoração de Natal diferente do óbvio.

“Uma ótima dica é aproveitar elementos mais naturais como flores secas e fibras para criar essas vinhetas mais festivas. Inclusive, esta estética se conecta muito mais com o nosso clima e cultura. Adornos em macramê, por exemplo, podem enfeitar árvores tradicionais, mas ficam ainda mais interessantes em galhos secos pendurados, altos em vasos, como adorno de porta, usados como argola de guardanapos na mesa posta e até em maçanetas”, indica Edson Coutinho, gerente de Design e Tendências da Tok&Stok.

Para trazer um ar mais tropical e apropriado ao nosso verão, experimente substituir a guirlanda tradicional usando, por exemplo, galhos secos de bambu e eucalipto. A aposta em materiais mais naturais também vale para a hora de montar a mesa da ceia. Itens de madeira e palha, como tábuas, madeiras e cestinhas, são todo um charme na hora de servir e, além de funcionais, transmitem uma estética aconchegante que tem tudo a ver com o Natal. Aposte em elementos rústicos, como tábuas de madeira e cestinhas de palha na mesa de Natal. Segundo Edson, o truque para trazer o clima festivo para a decoração é se preocupar com os detalhes.

Outra dica que ele dá é utilizar vidros transparentes de vários tamanhos e colocar elementos decorativos dentro, como os enfeites que iriam numa árvore e polvilhar pontinhos de luz. “Hoje em dia encontram-se mini luzes chamadas de fairy lights, que funcionam à base de bateria. Isso facilita muito distribuí-las por todo canto. Elas realmente transformam imediatamente o ambiente”, diz ele.

Para quem quer apostar num Natal mais urbano, o uso de cores não óbvias como o cinza, o metalizado, e o cobre são grandes coringas e podem se misturar aos verdes escuros. “São tons sóbrios que podem ser usados no décor permanente de sua casa e, assim, facilmente se coordenam com revestimentos atuais como o cimento queimado. O clima natalino pode ser evocado com formas geométricas como triângulos, cones e esferas. Velas e aromas também reforçam a atmosfera de momento especial. Teste composições de velas no centro de mesa com poucos adornos e folhagens escuras secas”, recomenda.

Outra opção é reciclar garrafas de vinho, enfeitá-la com plantinhas ou flores dentro e encaixar uma vela no gargalo. Assim, você garante um elemento de decoração digna do Pinterest gastando quase nada. As velas dão todo um charme à decoração natalina. E se você não abre mesmo mão de uma árvore de Natal, mas quer algo diferente, também há várias possibilidades. Se há alguns anos a moda era montar uma árvore natalina com livros, este ano o destaque fica na parede. Já experimentou reproduzir o formato dela colando fotos da família e dos amigos e contornando-a com luzinhas? Se as imagens forem polaroids, a inspiração fica ainda mais linda. Mas é possível adaptar a ideia com cartões postais, recortes de revistas ou o que mais sua criatividade permitir.