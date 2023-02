10 dicas para organizar o guarda-roupas e mantê-lo sempre em ordem

Fazer uma organização inteligente no guarda-roupas é essencial para garantir praticidade no dia a dia e, com isso, melhorar até seus hábitos de consumo. Com tudo no lugar e de forma visível é possível saber exatamente que peças você já tem e evitar compras desnecessárias. Mas, sabemos que organizar o guarda-roupas e mantê-lo em ordem é uma tarefa desafiadora. Por isso, falamos com a pesonal organizer Ana Flávia Furlan, que detalhou um passo a passo de como fazer isso sem dramas. Veja logo abaixo!

1. Não tente organizar o guarda-roupas todo de uma vez só

“Jogar tudo sobre a cama vai te deixar confusa, cansada e você desistirá facilmente e jogará tudo de volta para dentro, fazendo ainda mais bagunça. Em vez disso, separe seu armário por partes: gaveta de roupas íntimas, prateleira de bolsas… e escolha uma categoria de cada vez”, explica Ana Flávia.

2. Saiba o que você tem

“Reúna a família completa para ter noção real do que você tem. Quando colocar, por exemplo, todas as suas calças juntas, saberá quantos exemplares tem daquele item, de que cores são, os tecidos e modelos. E isso vai facilitar o próximo passo”.

3. Desapegue!

“Escolha as peças que você ama, que lhe caem bem, fazem boas combinações e, por isso, merecem um espaço no armário. As demais, decida se serão descartadas, doadas ou ajustadas de alguma forma”.

4. Pense fora da caixa

“Depois dessa triagem, é hora de escolher o melhor local do armário para armazenar aquela categoria. Pense fora da caixa: calças jeans podem, sim, ficar em gavetas e camisetas ficam ótimas em cabides! Tudo depende da frequência de uso, da configuração do seu espaço e da quantidade de peças daquela família”.

5. O que pendurar e o que dobrar

“Via de regra, roupas que amassam devem ser penduradas e as que não amassam, podem ser dobradas. Aqui, duas ressalvas: a primeira é que tricôs e roupas pesadas com tecidos que esticam podem se deformar em cabides. E a segunda é que calças ficam melhor acomodadas em cabides infantis”.

6. Truques espertos

“Nas prateleiras, evite pilhas altas. Elas tendem a desmoronar no dia a dia. Um truque é usar caixas nas prateleiras para fazer a função de gavetas. E, nas gavetas, deixe as peças dobradas em pé, uma atrás da outra, como pastas em um arquivo. Isso facilita a visualização e o acesso”.

7. Hábito é fundamental

“Para manter o armário sempre em ordem, crie o hábito de voltar com as coisas para o lugar o mais rápido possível, assim as peças não se acumulam e a desordem não se instala novamente. Aposente a bicicleta ergométrica ou a cadeira ao lado da cama que viraram cabideiros”.

8. Aposte nos organizadores

“Use organizadores para delimitar espaços. Uma gaveta com todas as roupas íntimas misturadas pode se tornar rapidamente uma bagunça, mas se você usar organizadores para separar os sutiãs das calcinhas, por exemplo, será mais fácil voltar com cada coisa para o seu lugar no dia a dia”.

9. Armazene com cuidado

“Tudo o que for de uso menos frequente, coloque em caixas com respiro ou packs de TNT e armazene nas prateleiras mais altas ou nos maleiros. Isso inclui lembranças, fantasias, roupas que não servem ou as usadas em viagem”.

10. Não acumule

“Faça descartes de forma sistemática. Comprou uma peça nova, tire alguma mais antiga do armário. E, a cada estação, reveja o que não usou no último ano e doe. Se não usou no verão passado, provavelmente não usará neste”.