Toalha na cama? Dicas para manter a organização e evitar brigas de casal

Toalha molhada na cama, louça suja na pia, guarda-roupas bagunçado… É normal que um ambiente desorganizado vire motivo de briga durante a convivência entre casais: sempre vai ter aquele que é mais certinho e se estressa com o caos do outro, e vice-versa. Para evitar brigas, separamos algumas dicas de organização para casais.

A temática pode parecer banal e rotineira, mas quando se torna assunto frequente de brigas e discussões da vida a dois, é porque chegou o momento de conversar e organizar, literalmente, a rotina da casa. Afinal, a briguinha corriqueira pode se tornar algo frequente, estressante e pesado, a ponto de resultar em um divórcio.

Para ajudar quem está passando por essa situação e não sabe mais o que fazer para deixar a rotina do casal mais leve, a organizer Ju Aragon (@juaragonorganizer), parceira da marca Ordene, dá algumas dicas para lidar com circunstâncias desse tipo. “O casal pode acabar considerando outras questões, mas a organização interfere sim na boa convivência. Por isso é tão importante uma participação efetiva de ambas as partes”, aconselha.

Durante os mais de seis anos que a profissional já atua na área, ela pôde observar que na vida a dois sempre vai existir um lado que é mais organizado. Segundo ela, isso exige um diálogo e planejamento para que essa pessoa não acabe se sobrecarregando e isso vá se acumulando, até chegar ao ponto de uma separação. A seguir, você confere algumas das dicas da profissional de organização.

1) DIVIDIR AS TAREFAS É ESSENCIAL

Se manter a casa organizada e limpa com uma divisão total de tarefas já é difícil, imagine deixar as tarefas todas acumuladas com uma só pessoa. Impossível, certo? Com uma realidade que envolve uma jornada dupla, de trabalho e de afazeres da casa, só há um jeito de não surtar de cansaço: dividindo as tarefas por igual.

E não basta apenas dividir tudo aleatoriamente. Nesse momento, segundo aconselha Ju, é importante conversar sobre quais tarefas fazem mais sentido para cada um, de acordo com habilidades, gostos e rotina. Para Ju, a divisão pré-acordada faz com que ambos se comprometam com as suas obrigações e saibam exatamente quais são suas tarefas na rotina.

“Decidam juntos o que cada um se sente mais à vontade fazendo e o que é possível encaixar no dia a dia, entre outros compromissos. Dessa forma, a organização se tornará um hábito, evitando possíveis discussões”, diz a parceira da Ordene.

Ela explica ainda que existem tarefas que podem ter apenas um responsável, como cuidar das roupas sujas, organizar a geladeira ou guardar as compras do supermercado.

Continua após a publicidade

“Normalmente, são as tarefas individuais, aquelas que ficam subentendidas e que precisam ser feitas todo o dia, que geram estresse. São atividades como tirar a toalha molhada da cama, retirar o prato da mesa ou jogar fora embalagens de alimentos que foram consumidos. Como não fica definido que é uma obrigação, o companheiro, às vezes, não cumpre o seu papel”, exemplifica. Ou seja, é importante estabelecer todos os detalhes através de muita conversa e mútuo acordo.

2) DIALOGAR É NECESSÁRIO

Não é só no que se refere à organização, mas para um relacionamento funcionar (seja qual for ele) é preciso conversar. Para que as coisas fluam com leveza e tranquilidade, é fundamental que cada uma das partes expresse seus sentimentos, seja ele positivo ou negativo.

A especialista reforça que o lar deve transmitir o sentimento de segurança para o casal, e que isso só é conquistado com uma troca constante. “Principalmente na organização, diga o que gosta e o que não gosta, sempre de forma respeitosa e sugerindo melhorias. Você saberá que está no caminho certo quando considerar que a sua casa é o melhor lugar para curtir e descansar”, aconselha.

3) INVISTA EM ORGANIZADORES E OBJETOS QUE FACILITEM A VIDA

Tendo as responsabilidades de cada um definidas e o hábito do diálogo posto em prática, é hora de investir em facilitadores da organização. Móveis com uma quantidade generosa de gavetas, cama box com depósito para roupas de cama, despensa para compras e armários ajudam muito na hora de organizar!

E não é só em casas e apartamentos espaçosos que existe a possibilidade de manter a ordem, em ambientes pequenos também é possível garantir a organização, basta fazer as escolhas certas – veja aqui algumas dicas simples.

Além de móveis embutidos e outras ferramentas semelhantes, também é possível apostar em objetos mais em conta para manter tudo em seu devido lugar, a exemplo das caixas e suportes organizadores. “Criados com essa finalidade de facilitar a rotina, o casal pode investir em organizadores para todos os ambientes da casa, começando pelos mais coringas e que sejam mais necessários na rotina de ambos. Por exemplo, as colmeias são perfeitas para delimitar o espaço de cada um dentro do guarda-roupa”, diz.

A organizer Ju Aragon cita alguns tipos de organizadores que facilitam a rotina:

Colmeias flexíveis: para peças de roupa íntima ou até camisetas;



para peças de roupa íntima ou até camisetas; Organizadores para calçados: ótimos para manter o ambiente mais clean e facilitar a visualização dos sapatos disponíveis;



ótimos para manter o ambiente mais clean e facilitar a visualização dos sapatos disponíveis; Dobrador de roupas: trata-se de uma placa de plástico com o formato certinho para facilitar a dobra de camisas, calças e outras peças;



trata-se de uma placa de plástico com o formato certinho para facilitar a dobra de camisas, calças e outras peças; Separadores para cabides: ajuda a demarcar e facilitar a visualização de toda as peças no dia a dia (pode separar por cor, tipo, etc.);



ajuda a demarcar e facilitar a visualização de toda as peças no dia a dia (pode separar por cor, tipo, etc.); Organizadores aramados: ótimos para otimizar o espaço no armário da cozinha e organizar pratos, canecas, bowls…;

Caixas organizadoras de tamanhos diferentes: perfeitas para organizar utensílios de todos os cômodos, desde itens na geladeira até brinquedos.



Agora, basta colocar as dicas em prática e estar disposto, juntos, a enfrentar os desafios de uma casa organizada. Afinal, organização é qualidade de vida e sinônimo de uma rotina feliz numa vida a dois!