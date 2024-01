4 passos para manter a casa organizada em 2024

A lista de metas para 2024 inclui melhorar a sua relação com a organização da casa? A missão pode ser complexa para os mais bagunceiros, mas sempre há uma solução.

Seja a escolha por um método de arrumação ou o desapego de peças acumuladas ao longo dos anos, o ideal é mergulhar em cada cômodo do lar e descobrir os principais “culpados” pela desordem por ali.

Os motivos podem ser inúmeros e você pode aplicar mais de uma solução em cada espaço. Confira abaixo os principais causadores da bagunça e livre-se deles.

1. Escolha um método de organização para chamar de seu

Existem inúmeras formas de arrumar a casa e uma delas pode ser perfeita para você. Um dos mais famosos mundialmente, o método da personal organizer Marie Kondo, propõe que você abrace os itens que possui e responda a pergunta “essa peça me traz felicidade?”.

Se a resposta for não, é hora de desapegar. E, sim, é preciso abraçar sapatos, caixa de ferramentas e tudo mais o que encontrar por aí. (Parece estranho, mas vale o exercício!)

Já a escola A casa com vida, do trio Micaela Góes, Ivana Portella e Stella Rangel, estimula a criação de um calendário com atividades domésticas a serem realizadas: diariamente, semanalmente, quinzenalmente e mensalmente. Dessa maneira, você não esquece nenhuma tarefa e mantém a casa sempre limpa.

Além desses, muitos outros métodos podem ser descobertos em uma rápida pesquisa na internet. Faça a busca e encontre o modelo ideal para a sua casa!

2. “ Defina um endereço para cada item ”

A frase acima é um mantra para a personal organizer Cora Fernandes. A expert explica que quando um item possui um cantinho definido na casa, é mais fácil para quem retirou ele do local devolvê-lo ao final do uso.

Mas antes de acumular tudo em uma prateleira ou gaveta, lembre-se que este endereço deve atender ao uso da peça. Por exemplo: se você utiliza a tesoura na cozinha, não adianta guardá-la na gaveta da despensa. E caso o uso seja constante, deixe-a sempre à vista.

3. Avalie a sua rotina

A organização da casa deve respeitar o dia a dia dos moradores. Isso significa que cada cômodo deve ser adaptado para as necessidades e desejos de quem mais o utiliza.

Por exemplo: verifique se os itens mais usados naquele espaço estão ao alcance do morador ou funcionário que passa mais tempo por ali. Ou se a pessoa que usa o escritório prefere itens à vista ou armazenados nas gavetas.

Lembre-se: a melhor organização é aquela personalizada para a rotina do lar.

4. Conte com a ajuda de um profissional

Idealizar a organização não é tarefa simples. Luma Costa, atriz e fundadora da Casa Costa, sabe bem disso. Ela conta que, em sua casa, a organização partiu de uma regra simples: que o ambiente ficasse sempre bem clean e que tudo tivesse o seu lugar.

Com a mudança para um novo apartamento, ela teve a oportunidade de aplicar essa regra já no projeto dos móveis planejados.

“Decidi envolver uma personal organizer para participar comigo em todo esse processo, do desenho dos espaços até a organização final – pensamos nos mínimos detalhes, determinando todas as gavetas, divisórias e prateleiras que pudessem acomodar o meu acervo de peças da melhor forma possível”, contou em entrevista à CLAUDIA.

Com essas dicas, agora está mais fácil de cumprir as metas de organização para 2024, hein?!

