Peach Fuzz: 4 maneiras de usar a cor do ano na decoração

A Pantone, renomada por suas análises de tendências, já escolheu a cor do ano de 2024: Peach Fuzz. O tom de pêssego foi selecionado para expressar o anseio por comunidade em meio a um cenário mundial de dúvidas e incertezas. Caracterizado pela empresa como “suave”, “aveludado”, “contemporâneo” e “nutritivo”, ele pode ser aposta certa sobretudo na decoração.

Para a arquiteta de interiores Aline Zanoni, são diversas as formas de trazer essa tonalidade acolhedora do pêssego na decoração de casa. No entanto, é importante equilibrar a cor com outras tonalidades e elementos da casa.

“Não é necessário sobrecarregar os cômodos da casa com a cor do ano. Em vez disso, use estrategicamente para criar um ambiente harmonioso e agradável”, completa.



Peach Fuzz nas p aredes e texturas



Pintar uma parede ou parte dela com a cor pêssego pode ser uma boa pedida. O recurso cria um ponto focal no cômodo, dando contraste ao ambiente, principalmente quando ele está todo monocromático ou sem graça.



“Caso você não queira ficar de fora da cor do ano e não queira ser tão radical ao ponto de pintar paredes em casa, experimente incorporar padrões e texturas interessantes que contenham a cor pêssego, como tapetes, cortinas ou papeis de parede”, explica a arquiteta.



Continua após a publicidade

Móveis peach fuzz



Uma sugestão infalível na hora de utilizar a cor do ano na decoração de casa é investir em móveis ou acessórios. Esses itens, quando na cor pêssego, vão virar protagonistas do ambiente em que estão.

“Além disso, da para brincar bastante com a paleta de cores: se o seu sofá ou poltrona for pêssego, dá para acrescentar almofadas e mantas em tonalidades mais claras ou mais escuras”, comenta Aline.



Na marcenaria também funciona! Vale pensar em portas de guarda-roupa, mesas de cabeceira ou escrivaninhas, já que a cor é atemporal.



Roupas de cama e acessórios peach fuzz



Investir em roupas de cama e outros acessórios, como almofadas, é uma boa pedida que não requer mudanças tão drásticas na decoração de casa.

“Se você for redecorar o quarto, considere comprar roupas de cama na cor pêssego para criar uma atmosfera suave e acolhedora. Além disso, a cor branca, cinza, dourada ou tons terrosos complementam bem com o pêssego. Isso ajuda no equilíbrio da paleta de cores do quarto”, explica a arquiteta.

Plantas e Flores



Introduzir plantas e flores na cor pêssego é uma ótima opção para quem não deseja mudar o mobiliário e outros itens de decoração em casa.

Calêndulas, Clivia miniata, Crisântemo, Dália, Gérbera, Lírio, Calanchoe, Peônia até mesmo as Rosas são algumas das escolhas. Mas, se quiser ousar um pouco mais, Aline sugere montar as flores em arranjos da mesma cor.



E então, pronta para apostar na cor?