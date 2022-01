Loja de Inhotim lança coleção de louças inspirada na paisagem do instituto

Conhecido pelas galerias e obras de arte e jardins esplendorosos, o Instituto Inhotim, localizado em Brumadinho, Minas Gerais, tem também uma loja física e online. A Loja Design nasceu há 15 anos, junto com o instituto, e oferece um catálogo de produtos variados que funciona como uma verdadeira vitrine da arte e do design brasileiros.

Para isso, a loja tem a curadoria de Cristiana Paz, que busca pelo território continental do Brasil peças que expressem a verdadeira joia que é o fazer manual, a criatividade e a história contida em cada uma delas. Além de criar coleções exclusivas com grandes nomes da arte e do design nacional.

A Linha Trópicos é uma delas e traduz em peças de porcelana a tropicalidade, exuberância das formas e cores vibrantes de folhas e flores presentes nos jardins do maior museu a céu aberto do mundo, com ilustrações exclusivas que estampam pratos, bowls, canecas e xícaras que compõe a linha. O projeto paisagístico de 25 hectares tem a assinatura de um dos maiores paisagistas contemporâneos do Brasil: Luiz Carlos Orsini.

São três composições que trabalham com camadas de cores, variações de traços e preenchimentos, remetendo ao processo manual, onde cada peça da linha recebeu uma aplicação customizada da estampa.

Fabricadas pela empresa brasileira Germer Porcelanas, as peças passam por um processo de queima com tratamento especial para garantir que não absorvam água e possam ser levadas ao micro-ondas sem risco de danos, além de torná-las resistente a choques mecânicos.

A coleção Trópicos está disponível para a venda no site da Loja Design e os preços variam entre 59,90 e 105 reais cada peça.