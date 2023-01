10 tendências de decoração para ficar de olho em 2023

Novas ideias de cores, materiais e formatos compõem o cardápio de tendências de design de interiores para 2023. Trata-se da materialização dos sentimentos que temos em relação à casa, ao dia a dia e ao convívio com as pessoas. Mas, o que mudou nesses últimos tempos?

Certamente, queremos cada vez mais chegar em casa e nos sentirmos como entrar em um oásis particular, onde é possível aquietar a mente e relaxar. Ao mesmo tempo, voltamos a poder nos reunir com a família e os amigos e isso também influencia no jeito como vamos querer aproveitar a casa este ano. Confira logo abaixo as principais tendências que devem nortear projetos, lançamentos de produtos e outras novidades!

1. Cores quentes

Depois de o tom vermelho ser apontado como tendência na moda e na decoração, a Pantone elegeu Viva Magenta como sua cor do ano para 2023, que é um carmin vívido e cheio de energia. “É um novo tom que se revela em pura alegria, encorajando a experimentação e a auto-expressão, sem restrições. É uma cor audaciosa, cheia de humor e inclusiva para todos”, definiu a empresa em seu comunicado oficial. Além disso, os tons alaranjados continuam em alta, assim como os terrosos. Essa paleta de cores quentes reflete o desejo de virar a página depois de períodos turbulentos e criar ambientes com uma atmosfera positiva, mas que, ao mesmo tempo, nos abraçam.

2. Escritório em casa

Trabalhar em casa virou uma realidade para muita gente depois da pandemia — nem que seja no sistema híbrido. Então, ter um home office é essencial para garantir organização e uma rotina saudável no ambiente doméstico e passou a ser um dos principais pedidos dos clientes aos arquitetos e designers de interiores. A tendência é que os escritórios em casa deixem de ser improvisados, mesmo em imóveis compactos. Por isso, os profissionais estão se empenhando em serem cada vez mais criativos no desenvolvimento de marcenarias e peças de design que possam atender a esta demanda.

3. Banheiro-spa

Há alguns anos o banheiro ganhou protagonismo nos projetos de arquitetura e essa tendência deve seguir firme e forte em 2023. Afinal, é neste ambiente onde nos dedicamos ao autocuidado e onde podemos passar algum tempo sozinhos — algo importante principalmente para quem mora com mais gente. A tendência é abrir o banheiro para a paisagem, sempre que possível, para deixar a natureza e a luz do sol entrar. Tudo para criar um clima de spa, que também pode ser alcançado com cores suaves, como tons de azuis, lavanda e verdes, plantas específicas para esse tipo de ambiente, revestimentos com texturas agradáveis ao toque e equipamentos que sejam pensados para promover o relaxamento, como chuveiros poderosos, banheiras e duchas verticais com hidromassagem.

4. Fibras naturais

As fibras naturais estão de volta ao mapa do design e devem aparecer com frequência em lançamentos deste ano. Os saberes ancestrais, os trabalhos manuais e materiais vindos de origem sustentável são conceitos importantes que os consumidores passarão a procurar ainda mais na hora da escolha de uma nova peça para a decoração. O novo luxo é o consumo consciente e com propósito. Além disso, móveis e acessórios feitos de fibra natural trazem um ar descontraído para a decoração e uma atmosfera de casa de campo mesmo para ambientes urbanos.

5. Tapetes irregulares

Esqueça os tapetes com formatos quadrados, retangulares e redondos, com bordas bem definidas. A partir deste ano, os tapetes com formatos irregulares devem roubar a cena na decoração. Com design marcante e nada convencional, eles trazem um ar mais descontraído e menos formal para os ambientes — principalmente no living. É uma resposta ao nosso desejo de curtir a casa do nosso jeito e ter um décor com mais personalidade. Curvilíneos, geométricos ou angulares, os tapetes desse estilo devem fazer parte do catálogo das marcas em breve.

6. Poltronas volumosas

Os designers de móveis estão seguindo um estilo mais descontraído na hora de desenhar sofás e poltronas. Sabemos que não é uma tarefa fácil conciliar conforto, praticidade no dia a dia e um desenho elegante, mas essa é a tríade fundamental para qualquer peça. Como fruto desse pensamento, surgem os assentos mais “rechonchudos“. São sofás e poltronas que abraçam quem se senta, mas sem deixar a ergonomia de lado.

7. Cores do mar

O acqua, um tom que passeia entre o verde e o azul, é outra cor que também está em alta no universo da decoração. Remete às cores dos oceanos e cria uma sensação de tranquilidade, frescor e relaxamento aos ambientes. Deve aparecer em paredes, móveis maiores, como sofás e poltronas, ou em acessórios, como pinceladas de cor no décor.

8. Formas arredondadas

As curvas estão suavizando os ângulos retos e quinas que por tanto tempo foram sinônimo de elegância no design e na arquitetura. Por isso, não é raro encontrar portas em arco, bancadas com cantos arredondados e sofás curvos nos projetos atualmente. Essa tendência, que remete ao aconchego e a suavidade ao toque, vai continuar forte neste ano.

9. Objetos afetivos

Autenticidade, relaxamento e alegria são as palavras que devem nortear os projetos de interiores este ano. Além das cores, que trazem essas sensações, objetos que tenham significados para a nossa vida também são capazes de aliviar nossa ansiedade. Então, aproveite para expor em casa suas coleções, objetos de família, lembranças e outras peças que lhe tragam bons sentimentos.

10. Espaços de convívio

Depois de passarmos pelo período de isolamento social, em que nossos contatos com as pessoas queridas eram limitadíssimos, os encontros passaram a ter outro sabor. Por isso, o convívio entre as pessoas é algo que será ainda mais valorizado nos projetos. Espaços integrados garantem isso, com uma circulação mais fluida e sem barreiras para as conversas, mas os móveis também podem ajudar. Assim, sofás do tipo ilha, com assentos dos dois lados, namoradeiras e banquetas dispostas sobre mesas e bancadas altas estão entre as peças de mobiliário que devem fazer sucesso em 2023.