Calendário da casa: como cuidar do lar mês a mês

Manter a casa organizada pode ser uma tarefa fácil e prazerosa. Para isso, basta planejar mês a mês uma atividade com intuito de transformar seu lar em um templo de bem-estar e aconchego. Confira abaixo sugestões do que fazer de janeiro a dezembro e uma lista com seis planners e acessórios para deixar o processo mais prático. Feliz ano novo!

Janeiro: organização e descarte

Para começar o ano com renovação, é importante organizar o lar e aproveitar o momento para descartar itens quebrados, doar aqueles que você não usa mais e até promover um bazar com as peças que já não combinam mais com a sua personalidade. Para facilitar, a dica é realizar o processo em um cômodo por dia. Dessa forma, você consegue descansar e se dedicar com total ânimo para cada cantinho do lar. Sem contar que conforme for avançando, a sensação de trabalho cumprido é um impulso a mais para continuar. Sabemos que estamos no último dia do mês, mas ainda dá tempo!

Fevereiro: lavagem de tapetes e cortinas

Aproveite que as temperaturas ainda estão altas para remover tapetes e cortinas e enviar para a lavanderia. O gesto é fundamental para evitar o acúmulo de ácaros e outros agentes nocivos à saúde respiratória. Uma dica extra é investir em um purificador para os ambientes. O aparelho ajuda a manter a qualidade do ar sempre boa, eliminando patógenos causadores de alergias. Chega de espirrar!

Março: planeje as reformas do ano

Chegou a hora de planejar as reformas necessárias do ano. Será preciso renovar o banheiro? Ou trocar os móveis do escritório? Seja como for, liste os ambientes que receberão melhorias e já realize os orçamentos. Coloque tudo na ponta do lápis para definir por onde começar e conseguir controlar os gastos. Lembre-se de tempos em tempos voltar à planilha: dessa forma, caso um cômodo estoure o orçamento, você pode compensar reduzindo as despesas de outro espaço.

Abril: casa cheirosa, sim, senhor!

Chegou a hora de repor o estoque de cheirinhos da casa. Velas, aromatizadores, difusores, incensos… Vale até pesquisar o que cada fragrância desperta de sensações. Mas caso já tenha seus aromas favoritos, tente experimentar novas combinações. Aqui, a brincadeira é combinar cheiros queridinhos à embalagens belíssimas para deixar a sua casa sempre linda. Também invista em bandejas de cerâmica e/ou outros materiais para compor com seus agentes aromatizadores preferidos.

Maio: renove o enxoval!

O inverno está batendo à porta e as temperaturas estão caindo. Chegou a hora de renovar o enxoval. O número mágico é três para roupas de cama e toalhas. Dessa forma, enquanto uma está em uso, a outra está lavando e a terceira está descansando as fibras no guarda-roupa.

Que tal aproveitar a deixa e trocar os travesseiros e os roupões também? Ah, e não esqueça as mantas para curtir a estação mais fria do ano com estilo e aconchego.

Continua após a publicidade

Junho: como está a natureza dentro da sua casa?

O inverno mal começou, mas já é hora de se preparar para a chegada da primavera. Comece sua horta de temperos e aproveite para cultivar espécies que são a cara da próxima estação. Assim, quando ela chegar, em 23 de setembro, sua casa já estará florida para recebê-la!

Julho: eu ouvi férias?!

Chegaram as férias das crianças e, mesmo que você não tenha filhos, aproveite o momento para relaxar e curtir o lar sem se preocupar com nada. Afinal, todo mundo merece um descanso!

Agosto: transforme a decoração

Que tal renovar a disposição dos móveis em casa? Esse é um bom momento também para reparar se algum deles pode ser reaproveitado em um projeto DIY ou se chegou a hora de ir embora.

Caso sinta a necessidade de trocar algum, anote em sua lista de compras e aguarde… É em novembro que iremos investir em novas peças!

Setembro: pinte a casa!

Sabe os ambientes que ficaram de fora da sua lista de reforma? Chegou a hora de olhar para eles com carinho também. Faça a manutenção da pintura e aproveite para inovar, caso sinta a necessidade. Que tal um pouco mais de cor no quarto? Ou um papel de parede na sala? Solte a criatividade!

Outubro: prepare-se para o Natal

A época mais aguardada do ano está chegando. E que tal já começar a se preparar para ela? Afinal, em 2023, a árvore deve ser montada no dia 26 de novembro. Então, confira se todos os acessórios utilizados no ano passado estão em boas condições e também reveja suas louças.

Novembro: compras, aí vamos nós!

Novembro é marcado pela Best Friday e pela Cyber Monday. Ainda que os eventos estejam oficialmente planejados para os dias 24 e 27 de novembro, as lojas no Brasil já realizam promoções durante todo o mês. Aproveite para comprar os itens que anotou em sua lista em agosto e as peças que faltam para a decoração das festas de fim de ano. Além, é claro, daquele item-desejo que não saiu da sua cabeça. Se presenteie, sim!

Dezembro: curtir, curtir e curtir!

O ano está acabando e nada mais gostoso do que reunir os amigos e familiares para celebrar as conquistas e superações dos últimos 12 meses. Dezembro é mês para curtir. Aproveite!

PLANNER PARA CHAMAR DE SEU

Ok, agora você já sabe o que fazer a cada mês para cuidar da casa, mas como organizar todas essas atividades? Invista em um planner para chamar de seu, além de alguns itens de papelaria para curtir o processo de planejamento. Confira abaixo opções belíssimas!