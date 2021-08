Arquitetura e arte são temas de exposições em duas casas icônicas de SP

A programação cultural de São Paulo está, gradativamente, voltando à ativa e, com isso, quem é fã de arquitetura e arte vai poder apreciar duas exposições imperdíveis, que acabaram de ser inauguradas.

A primeira delas é a “ritmo. rigor. razão.”, que abriu no último dia 23, na Casa Zalszupin, com curadoria de Guilherme Wisnik. A exposição foi montada na casa do arquiteto e designer Jorge Zalszupin, um dos mais importantes da arquitetura brasileira e que faleceu no ano passado. O lugar tornou-se agora um centro cultural.

Fruto de uma parceria entre a galeria de design ETEL e Almeida e Dale Galeria de Arte, a mostra reúne obras construtivas que permeiam a arquitetura, o design, e e arte, e que marcaram a história na metade do século XX. Na arte, nomes de peso da arte nacional assinam as obras, como Lygia Pape, Sérgio Camargo, Waltércio Caldas, Túlio Pinto, Anna Maria Maiolino, Sacilotto, Mira Schendel, Lygia Pape e outros.

Na parte de design, destacam as peças de desenho moderno do estúdio Branco & Preto, loja renomada da década de 1950, formada por grandes arquitetos vindos do Mackenzie – entre eles, Roberto Aflalo, Jacob Ruchti, Miguel Forte, Plínio Croce, Carlos Millan e Chen Y Hwa.

A outra exposição é uma parceria entre a Galeria Leme e a Central Galeria, chamada Janelas para dentro, também com curadoria de Guilherme Wisnik. A mostra ocupa a Casa Millan, projetada por Paulo Mendes da Rocha na década de 1970, e apresenta com obras de mais de 20 artistas contemporâneos.

Os trabalhos guardam forte relação com a arquitetura e levam a assinatura de nomes como Ana Elisa Egreja, Carmela Gross, Cristiano Mascaro e outros.

As duas exposições necessitam de agendamento prévio para visitá-las. Confira as informações abaixo:

ritmo. rigor. razão.

Até 09 de outubro

De segunda a sexta, das 10h às 16h, e aos sábados, das 10h às 14h

Para agendar sua visita, acesse o site da Casa Zalszupin

Janelas para Dentro

Casa Millan: Rua Circular do Bosque, 628, São Paulo

Até 10 de outubro

Sábado e domingo, das 12h às 17h

Para agendar sua visita, acesse https://calendly.com/lemegaleria/janelas-para-dentro