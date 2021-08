Arquiteto Pedro Lázaro cria tapetes que são verdadeiras obras de arte

Se arte imita a vida, segundo a máxima de Aristoteles, para o arquiteto Pedro Lázaro arte é a forma e a função da própria vida. Foi durante o ano de reclusão em seu apartamento em Belo Horizonte que Pedro extrapolou as fronteiras criativas da arquitetura, na melhor da tradição dos modernistas. Além de escrever, pesquisar e estudar, o profissional se dedicou ao desenho, à pintura em aquarela e por meio desse fluxo de ideias livres e soltas chegou à diversas composições.

O resultado desse processo criativo mais introspectivo e sem um destino imediato surgiu no começo do ano com o convite de transformá-las em uma coleção de tapetes produzidos pela Punto e Filo. São mais de 120 peças lançadas em São Paulo que seguem viagem para Belo Horizonte e outras capitais brasileiras.

Pedro Lázaro é um desses incríveis arquitetos brasileiros que são capazes de transitar com maestria entre as mais variadas formas de expressão. O arquiteto além de designer, cenógrafo, curador, colecionador é sobretudo um observador do universo ao seu redor. É dessa observação prosaica conquistada pela impossibilidade de sair de casa que Pedro encontrou ideias na forma da orquídea no jardim ou no desenho da falsa-vinha que cresce ao longo da parede.

E ainda foi observando ora a estampa de uma peça preciosa do guarda-roupa de sua mãe que remete aos Gobelins, ora na arquitetura e nas cores de Luis Barragán. Resumindo, a inspiração do arquiteto surgiu da observação da natureza e os desdobramentos na memória, na moda e na arquitetura.

A coleção está dividida em quatro módulos: Botânico, Foliage, Arqmex e Econyl. Este último módulo foi totalmente produzido com matéria prima proveniente da reciclagem do Nylon das redes dos pescadores, que são muitas vezes descartadas nos oceanos e aterros e ganham vida nova por meio de processo de reciclagem da empresa italiana Aquafil.

Em produção para mercado desde o início do ano, as mais 120 peças compõem uma coleção autoral criada com delicadeza e versatilidade para compor ambientes de formas diversas a partir de composições raras que oferecem possibilidades de cores, formas e medidas. Para Pedro Lázaro, os tapetes demarcam os ambientes, organizam a atmosfera e potencializam os sentimentos de afetividade e conforto.

Pedro Lázaro é um dos participantes mais assíduos da mostra CASACOR Minas e, desde 2015, integra o elenco da CASACOR em São Paulo.

Em seus belos e marcantes projetos, o arquiteto sempre fez o cruzamento desses elementos que percorrem de forma indelével todos os seus projetos: arte, história, memória, moda e natureza. São todos eles ambientes que oferecem uma intimidade com o simples, o refinado e com o humano e que capturam o olhar de forma arrebatadora. Clique para conhecer o Hotel Coral, criado para a CASACOR São Paulo 2019.