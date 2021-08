No icônico Edifício Itália, Melina Romano projeta seu novo escritório

Não foi preciso muita busca até que a designer de interiores Melina Romano, do elenco CASACOR São Paulo, pisasse no icônico Edifício Itália e sentisse: “É aqui”. As vigas nas paredes planejadas por Franz Heep, a iluminação natural e a vista deslumbrante para a cidade de São Paulo conquistaram Melina, que decidiu fazer daquele metro quadrado do 31º andar do Edifício Itália seu novo escritório: a Casa MR.

“Estar no centro da cidade nos impulsiona a transcender como marca: perto de nossas raízes e no centro das tendências”, conta a profissional.

O projeto da Casa MR se desdobra em ambientes integrados. Cada detalhe do escritório precisa ser enxergado pelos clientes, assim, leves divisórias com cortinas de tecido translúcido foram aplicadas.

A atmosfera leve e harmoniosa alcançada decorre do diálogo entre as linhas orgânicas do edifício e os traços minimalistas de Melina.

“Queríamos trazer ao projeto traços que conversassem com a arquitetura do prédio”, diz a designer. “Apostamos em acabamentos brancos, texturas, cores neutras e peças de impacto no mobiliário. Nosso escritório tem esse apelo essencial.”

A linguagem minimalista e atemporal do projeto possibilitou que o espaço se tornasse uma folha em branco, pronto para se adequar à constante transformação e evolução diária da marca.

Continua após a publicidade

A partir dessa base, a designer inseriu sutis doses de cores que agradam o olhar. “Trouxemos cores que conversassem com a nossa marca, de preferência trabalhamos com tons da natureza, mas, quando não, tentamos usar tons não saturados”, conta Melina.

Para Melina Romano, uma coisa essencial ao projetar um escritório é a funcionalidade do espaço: a circulação fluida, conveniente, que facilite a durabilidade e, principalmente, que esteja alinhado ao conforto.

O design biofílico do escritório é assinado pela paisagista Bia Abreu que projetou floreiras que acompanham o desenho orgânico do espaço. Tudo foi feito sob medida e com captação de água embaixo. “Foi algo pensado para dar certo”, revela Melina.

É interessante notar que cada vez mais prédios corporativos, universidades e hotéis buscam a biofilia para estimular sentimentos de tranquilidade e satisfação de seus funcionários e clientes.

“Nosso escritório é muito mais que um lugar para trabalhar, é um lugar para aprender, conectar e compartilhar”, conta Melina Romano. “Estar no 31º andar do Edifício Itália e poder olhar para a cidade, sem dúvida, será fonte de inspiração para nós”, finaliza.