Nova batedeira é também um objeto de design para a cozinha

Além de garantir uma alimentação saudável no dia a dia, o hábito de cozinhar também faz parte do momento de relaxamento de muitas pessoas. E, quem tem a cozinha como hobby, costuma dar muita importância aos utensílios que escolhe. Foi pensando nisso que a KitchenAid desenvolveu sua nova batedeira, a Blossom, que faz parte da linha Design Series da marca.

Com um desenho elaborado e uma delicada cor verde tomilho, a Blossom faz referência ao misticismo e ao poder das plantas. O tom foi inspirado nas ervas aromáticas e flores comestíveis, que há muito tempo vêm sendo tendência na culinária e na panificação.

Além disso, o eletrodoméstico foi pensado para também contar a história do cozinheiro (amador ou profissional) por meio de um bowl de cobre martelado, que vai oxidando e desenvolve uma coloração singular ao longo do tempo.

“O verde suave por si só já traz leveza e calmaria para o ambiente. Mas a tigela de cobre é capaz de assumir as mais diversas formas. O consumidor pode optar por manter seu cobre sempre brilhante ou por deixar, com o tempo, que o cobre desenvolva uma pátina. E essa é a história que queremos contar: a história do criador na cozinha, de seu desenvolvimento junto à KitchenAid”, conta Jessica McConnell, designer de produto da marca.

Com detalhes tão elaborados, a Blossom, assim como todas as batedeiras da linha Design Series, da KitchenAid, são criadas para se destacarem como um objeto de design na cozinha, fazendo parte da decoração.

O lançamento oficial é hoje, dia 19 de outubro, às 19 horas em uma Live Commerce, com cupom e promoções, no site http://www.kitchenaid.com.br. Além disso, os influenciadores @CaroleCrema, @DoPãoAoCaviar, @FlaviaPavanelli e @CasaCobre vão apresentar cada detalhe do novo produto em suas redes sociais.