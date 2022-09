Cheios de charme: 6 quartos da CASACOR Minas 2022 para você se inspirar!

Acolhedor e confortável são duas características que melhor definem o que um quarto deve ser, afinal, este é um espaço de privacidade e descanso!

Os quartos da CASACOR Minas 2022 apostam em diferentes texturas e linhas orgânicas, além de cores contrastantes, mas cheias de elegância, mostrando como é possível criar um quarto acolhedor usando peças-chaves na decoração.

A seguir, inspire-se no décor e conheça um pouco mais dos 6 quartos da mostra mineira deste ano!

Oásis Urbano, por Natan Gil Arquitetura

Um verdadeiro e luxuoso quarto de hotel! Pensado como um oásis na cidade, onde é possível se desconectar do caos urbano, o ambiente é de tranquilidade. O preto e branco roubam a cena e ganham protagonismo no espaço.

Refúgio do Casal, por Ana Paula Paolinelli

O quarto projetado por Ana Paulo Paolinelli propõe ser um refúgio que oferece diversas possibilidades de interação com a natureza.

A teka náutica, madeira utilizada, está na passarela de entrada e internamente veste todo o ambiente piso-teto, usada em ripados e painéis lisos.

Suíte Master Voktum, por Betânia Nascimento

O décor da suíte assinada por Betânia Nascimento é leve e elegante na medida, um convite ao descanso e ao encontro com a natureza.

Em tons claros e apostando em materiais naturais, o espaço tem tacão de tauari no piso, quartzito na parede da TV e spa esculpido em travertino bege bahia escovado, presente também na bancada.

Casa Nó, por Igor Zanon

Com simplicidade mineira e uma pegada rupestre e chique, o quarto assinado por Igor Zanon tem divisão com biombo vazado, integrando todos os ambientes.

A cama com trama em lycra foi desenhada pelo Guilherme Wentz e vestida com lençóis totalmente desconstruídos e convidativos para o descanso.

Estúdio na Mata, por Janaína Araújo

Com pouco mais de 50 m², este projeto da Janaína Araújo oferece muito além do básico, em ambiente tranquilo, ideal para um fim de semana do casal.

Continua após a publicidade

Um quarto com banheiro em conceito aberto traz muito charme e soluções inteligentes para o ambiente.

Palafita do Curral, por Studio 126

Erguido em estacas metálicas e envolta por um jardim, a construção desta suíte é um convite à dimensão subjetiva de tempo, espaço e memória. Um ambiente que reforça a relação entre o humano, a arquitetura, contextos e a paisagem.

Serviço CASACOR Minas Gerais 2022

Data: 09 de agosto a 25 de setembro de 2022

Endereço: Palácio das Mangabeiras – R. Prof. Djalma Guimarães, 157 – Belo Horizonte

Horário: de terça a sexta, das 14h às 21h (visitação até às 22h). Sábados, das 12h às 21h (visitação até às 22h). Domingos, das 12h às 19h (visitação até às 20h)

Bilheteria digital: https://casacormg.byinti.com/#/ticket/

Valores de ingressos

R$70,00 (Terça a Sexta-feira)- Inteira

R$35,00 (Terça a Sexta-feira) – Meia entrada

R$80,00 (Sábados, domingos e feriados) – Inteira

R$40,00 (Sábados, domingos e feriados) – Meia entrada, mediante a comprovação

Parque do Palácio

Horário: de terça a sexta, das 14h às 21h (visitação até as 22h). Sábados, das 11h às 21h (visitação até as 22h). Domingos, das 11h às 19h (visitação até as 20h)

Valores de ingressos (não dá direito a visitação CASACOR)

R$10,00 (Terça a Sexta-feira) – Inteira

R$5,00 (Terça a Sexta-feira) – Meia entrada, mediante a comprovação