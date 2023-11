Apartamento pequeno? Saiba como aproveitar cada canto

Estamos na era dos espaços pequenos, no verdadeiro estilo da vida em cidade! Um levantamento do Sinapi em parceria com o IBGE e a Caixa Econômica Federal, aponta que o Índice Nacional da Construção Civil teve uma alta devido ao crescimento da venda de imóveis com apenas um dormitório, os chamados apartamentos compactos, envolvendo 30% das vendas em São Paulo. Adoráveis e aconchegantes, os apartamentos pequenos se tornaram extremamente atraentes nos últimos anos, devido a sua maior rentabilidade para a faixa de salários atual.

Porém, nem tudo são flores nestes espaços compactos. Muitos moradores sofrem ao se estabelecer em um apartamento, sentindo-se aprisionados no espaço e sufocados pela sua decoração.

A verdade é que organizar espaços reduzidos nunca é uma tarefa fácil, especialmente para quem estava acostumado a morar em casa. Contudo, a tarefa de maximizar ambientes pode ser facilitada com algumas atitudes simples, evitando os erros mais comuns quando se trata de imóveis diminutos.

Para a arquiteta Carina Dal Fabbro, fundadora do escritório Carina Dal Fabbro Arquitetura e Interiores, uma das lições mais importantes é entender que não há espaço a perder.

“A limitação do espaço torna mais difícil acomodar todos os elementos necessários, como móveis, armazenamento e áreas funcionais. Cada centímetro é de suma importância em um apartamento pequeno.”

Lembre-se do pré-projeto

Antes de pensar em derrubar paredes ou móveis devemos pensar no pré-projeto. Carina recomenda conversar com seu arquiteto para eliminar barreiras visuais, como parede e portas e divisórias.

“Isso permite que a luz e o espaço fluam livremente de um ambiente para outro”, revela.

Invista no conceito aberto

Todos conhecem a ideia tradicional de como uma casa deve ser organizada, separando cada cômodo e estabelecendo delimitações pontuais. Mas ,quando se trata de espaços compactos como apartamentos, a integração é a melhor saída.

“A maneira mais comum, e mais utilizada, é a integração entre a sala e a cozinha. Quando isso é possível, realmente ajuda a ampliar e, se a parede é removida totalmente, vira um único ambiente com as funções organizadas pelos móveis. Se a parede fica com baixa altura, gera a mesma sensação, porque o campo visual alcança a união harmoniosa dos dois espaços”, explica Patricia Miranda, arquiteta no escritório Raízes Arquitetos.

Já Carina recomenda o uso de um tipo de piso consistente em todas as áreas do imóvel que você deseja integrar, afirmando dar uma amplitude e maior coesão.

Miranda ainda explica que nem sempre precisamos de soluções arquitetônicas para integrar os espaços, só um pouco de criatividade. Assim, é possível separar os ambientes com mobiliário, tendo fechamento parcial ou nenhum.

Pense bem nos móveis

Vamos falar a verdade, quando entramos em uma loja de móveis, nos vemos tomados pelo encanto de ter peças novas e, às vezes, esquecemos de lembrar da praticidade que o objeto terá no nosso espaço.

Em primeiro lugar, as escolhas devem respeitar as necessidades dos moradores, portanto, não adianta ter um sofá que não terá assentos suficientes para acomodá-los, ou que seja lindo para receber, sendo que vocês gostam mesmo é do conforto durante longas sessões de filmes ou séries.

“Em um espaço pequeno, o melhor é ter móveis pequenos. Pensar em móveis baixos também ajuda a abrir e ampliar o seu espaço”, comenta Patrícia. Outro exemplo dado por Carina é que, ao invés de preencher toda a parede com um sofá grande, a decisão por um modelo menor pode contribuir para oferecer uma área de circulação mais ampla nas salas de estar.

“Eu também aprecio móveis versáteis, pois nos ajudam na tarefa de otimizar espaços. Sugiro também o uso de mesas e banquetas com baú, forno como micro-ondas e torneira com filtro embutido, que são excelentes para ambientes pequenos”, recomenda Carina.

A profissional ainda destaca que devemos controlar o excesso de móveis, devendo optar por peças multifuncionais e minimalistas que atendam às necessidades sem sobrecarregar o ambiente com o qual você está trabalhando.

Parede também é espaço útil

“Uma dica útil é a verticalização. Com menos espaço no piso, tornar as paredes úteis é uma boa ideia, sempre equilibrando ocupar a parede e deixar espaços vazios para não ter o efeito contrário”, aponta Patricia.

Carina lembra, ainda que há uma variedade enorme de móveis aéreos que podem ser instalados nas paredes para armazenar objetos e liberar espaço no chão.

“E, claro, as paredes podem ser usadas para fixar quadros, espelhos e outros objetos decorativos, tornando o ambiente mais acolhedor e personalizado”, completa;

Mas fique atenta, é interessante que não sejam criados muitos pontos de foco para o olhar, pois nisso polui visualmente e prejudica a sensação de abertura.

As cores importam

Você já pensou que as cores que você distribui nas paredes e móveis influenciam na amplitude do seu apartamento?

“As cores claras, especialmente nas paredes, ajudam na percepção de ampliação”, conta Patrícia. Assim, optar por cores neutras também pode dar aquele up na quantidade de luz no seu apartamento.

Mas Carina relembra que isso não significa que você esteja preso às cores claras, apontando que a inclusão de cores mais fortes pode aparecer de forma pontual em detalhes e outros objetos decorativos.

Hora da personalidade

Chegou a parte favorita de todos: a decoração! “Os acessórios como espelhos são ótimas opções, pois refletem a luz e criam a ilusão de espaço, tornando o ambiente mais brilhante e amplo”, finaliza Carina.

E agora que sabemos todos os segredos por trás do planejamento dos apartamentos, estamos preparadas para ganhar espaço em menores proporções.