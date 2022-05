Paisagista indica 5 espécies de plantas para a varanda

Que tal levar um pouco de natureza para a sua varanda? Além de decorar o espaço, as plantas trazem uma gostosa sensação de aconchego e bem-estar e cuidar delas vão fazer você relaxar. Para saber que espécies são ideais para a varanda, falamos com a paisagista Anna Luiza Rothier, que deu dicas especiais.

“Existem determinadas plantas para sol, outras que resistem ao vento e, por último, as plantas que são de sombra. Aqui, selecionei espécies para vasos que se dão bem igualmente no sol, no vento e na sombra de varandas que são abertas e muito claras”, explica Rothier. Confira!

1. Pleomele reflexa (Dracena)

“Esta é uma planta muito usada, pois é um curinga. Se dá bem no sol e na sombra, inclusive em salas de estar, é fácil de ser mantida por exigir poucos cuidados. O ideal para termos plantas bonitas em vasos é que sejam cultivadas em meia porção de terra e completá-las com substrato, que dá muita força. Sendo colocada na varanda, onde haja vento e sol, é importante regá-las todo dia porque sua terra seca facilmente. Se o vaso ficar na sombra, é possível regá-las dia sim dia não”, recomenda a paisagista.

2. Pleomele reflexa variegatus

“Esta é da mesma família da primeira, porém, suas folhas são verdes e brancas, tornando o ambiente mais iluminado. Os cuidados são os mesmos da planta acima”, diz Anna.

3. Clusia

“Agora vamos falar de uma planta campeã para as varandas sujeitas ao vento: as clusias. Elas têm folhas duras que suportam ainda mais o vento e o sol forte. Nessa situação, deve ser regada diariamente”, ensina.



4. Phoenix Robelline

“A quarta dica é a famosa planta Phoenix Robelline, que amo de paixão. É elegantíssima em qualquer lugar da casa. Trata-se de uma palmeira que aceita bem todos os espaços, inclusive living, porém, nesse caso, precisam ser colocadas ao lado da janela devido à claridade. Seus cuidados são os mesmos indicados às plantas acima”, explica Anna.

5. Neomárica gramínea

“Gosto de fazer grupos de vasos que normalmente usamos com espécies altas, médias e baixas, fazendo um conjunto harmonioso. Por isso, a última planta que escolhi é a neomárica, de tamanho médio, que faz um belo conjunto com os vasos de plantas altas. Suas folhas são densas e resistem à sombra”, diz.

“Para compor os vasos, indico cobrir a terra com plantas baixas que caem sobre eles. Estas só podem ser colocadas em varandas ensolaradas, pois precisam de muita luz. Se você tiver um lugar muito sombrio, a solução é usar cascas de pínus e pedriscos, que resistem à sombra, inclusive em espaços com baixa luminosidade, pois são elementos que fazem parte da natureza”, finaliza.