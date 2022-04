9 ambientes integrados mostram como unir sala e cozinha com estilo

Os ambientes integrados são os maiores aliados da otimização de espaços e boa circulação. Mais do que nunca, essa estratégia para salas e cozinhas vem sendo utilizada por diversos profissionais que buscam trazer modernidade e conforto aos seus projetos.

Integrar a sala com a cozinha é uma expressão das tendências do homestyle bem atual pois prioriza o convívio entre as pessoas e o compartilhamento de experiências.

Além de aproveitar melhor os espaços, propicia o encontro entre os moradores e também um jeito de receber mais despretensioso e agradável.

Para provar que vale à pena investir em ambientes livres de paredes, selecionamos 9 ideias criadas pelo elenco da CASACOR 2021 de como integrar a sala de estar com a cozinha.

