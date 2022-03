5 dicas infalíveis para transformar seu banheiro em spa

Seja com banheira ou um chuveiro, o projeto do banheiro se aprimorou: se antes o ambiente era visto em casa como um local devotado aos cuidados do dia a dia, hoje ele pode ser transformado em um spa particular.

Para desmistificar essa execução e provar que um banheiro assim pode existir dentro de casa, separamos 5 dicas de como você pode transformar seu banheiro em um aconchegante spa. Confira!

1. Banheiras

Para quem possui uma área ampla no banheiro, a banheira é uma ótima pedida para montar o seu espaço de relaxamento em casa.

Para escolher o modelo ideal, além de atentar-se às medidas disponíveis no banheiro, é importante verificar a existência de um ponto de água e esgoto, além do espaço de circulação que sobrará após a instalação.

Pensando sempre no conforto de um spa, é indicado considerar a ideia de um ambiente fluído e com circulação: essa combinação contribui para conquistar a almejada sensação de tranquilidade.

2. Invista em plantas

Para ajudar ainda mais na sensação de relaxamento e contato com a natureza, plantas são ótimas escolhas. Elas trazem frescor, ajudam a purificar o ambiente e algumas podem exalar perfumes.

Além disso, elas ainda compõem a decoração do ambiente e trazem mais charme e vitalidade ao espaço. Outra dica valiosa é: na hora de eleger a plantinha que irá compor o décor, dê preferência para espécies que gostem de umidade, como o lírio da paz e o asplênio.

3. Aposte em tons claros e madeira

O principal conceito de um banheiro spa é o de trazer a sensação de aconchego, paz e relaxamento no momento do seu banho. Por isso, uma outra dica é apostar em cores claras e em louças neutras.

Cores como o branco, bege ou terrosos claros são sempre bem-vindos na decoração do seu spa particular.

Uma outra possibilidade é a madeira. Ela aquece o ambiente e traz um mood mais natural para o espaço, porém requer cuidados quando sua instalação é feita em áreas molháveis, como é o caso do banheiro.

4. Iluminação

A luz é um fator que ajuda bastante na hora de criar um climinha aconchegante. Junto com uma iluminação mais baixa e amarelada, há também a possibilidade de dispor velas pelo ambiente – junto com a luz, elas ainda exalam aromas que são capazes de equilibrar o físico e as emoções.

5. Não esqueça da trilha sonora

Que tal colocar caixinhas de som e uma boa trilha sonora na hora do seu banho? Vale aquela playlist que simula sons da natureza ou até mesmo canções dos seus artistas favoritos.

Feche os olhos e aproveite o som! Prontinho: desta forma a atmosfera de desconexão com o mundo e relaxamento do seu spa em casa está completa!