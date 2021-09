Guto Requena cria uma residência sustentável e voltada para o futuro

Uma casa que abre possibilidades para um futuro mais sustentável: essa é a Casa LG ThinQ, projeto do Estúdio Guto Requena para a CASACOR São Paulo 2021. Em parceria com o estúdio Pax.Arq, o projeto open-source de fabricação digital une design, arte, tecnologia e sustentabilidade em uma casa conectada com o futuro.

“A mistura espaço, tempo e corpo parece ser o paradigma incorporado pelas artes eletrônicas e pela arquitetura neste início de século. O resultado é este espaço híbrido, ampliado, feito de lugares e fluxos, um espaço de lugares interconectados, linkados, em regiões metropolitanas que, na era da internet, caracterizam-se simultaneamente pela dispersão e pela concentração espacial, pela mistura de padrões de uso da terra e pela hipermobilidade”, afirma o arquiteto Guto Requena.

Nesta edição da mostra, o tema a ser buscado pelos arquitetos é “A Casa Original“, instigando uma reflexão sobre o evidente desejo de retorno às origens, de buscar na ancestralidade e na simplicidade o necessário equilíbrio entre o passado e o futuro.

Assim é a Casa LG ThinQ, onde salas de estar e jantar, cozinha, quarto, duas varandas e o showroom LG se integram no mesmo lar, que se assemelha a uma cabana. Os ambientes receberam mobiliário que privilegia o design brasileiro e obras de arte selecionadas pelo próprio arquiteto.

A curadoria de móveis e objetos feita por Guto Requena busca apresentar nomes ascendentes do design brasileiro, somados aos clássicos. Dentre os mobiliários, parte dos produtos são de autoria do Estudio Guto Requena – incluindo alguns lançamentos especiais desenhados digitalmente através de programações paramétricas e fabricados em CNC – técnica similar também foi usada na construção da própria casa.

Em um cenário em que a construção civil é uma das principais responsáveis pelas emissões de CO2 na atmosfera, o projeto abre uma nova possibilidade de projetar e construir. Assim, a Casa LG ThinQ é um projeto open-source, realizado a partir da plataforma Wikihouse com a intenção de democratizar e simplificar a construção sustentável de habitações. Construída a partir de chapas de compensado naval de pinus, usinadas com mão mecânica e montadas por encaixes, a casa é uma obra limpa, rápida e sem resíduos.

