Receita Federal libera segundo lote de restituição do Imposto de Renda

Segundo lote de restituição soma 1,4 bilhão de reais

Foto: Getty Images

O segundo lote da restituição do Imposto de Renda será pago hoje pela Receita Federal. Ao todo, serão depositados 1,4 bilhão de reais na conta de 1.113.668 de contribuintes, referente a 2013 e a lotes residuais de 2012, 2011, 2010, 2009 e 2008. A maior parte, cerca de 1,3 bilhão, se refere ao exercício de 2013 e será depositada para 1.079.564 contribuintes, com o valor já acrescido da taxa Selic de 2,21%. Para você saber se teve a declaração de Imposto de Renda liberada, é só acessar o site da Receita ou ligar para o Receitafone (número 146).

O primeiro lote da restituição foi liberado em junho, dando prioridade às pessoas com mais de 60 anos e portadores de deficiência, conforme previsto em lei.

Este ano, a Receita recebeu 26 milhões de declarações dentro do prazo, que terminou no dia 30 de abril. Declararam os contribuintes que receberam mais do que R$ 24.556,65 em 2012 em rendimentos tributáveis, como salário, aposentadoria ou aluguéis, ou que tinham bens em seu nome com valor somado superior a R$ 300 mil.