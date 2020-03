Número de brasileiras com cargos de chefia nos EUA aumentou 80% em 2019

As executivas de alto nível e empreendedoras brasileiras estão cada vez mais presentes no mercado de trabalho norte-americano. Segundo um levantamento da Hayman-Woodward, uma empresa americana especializada em imigração, houve um aumento de 80% nas clientes brasileiras da consultoria em busca de visto de trabalho temporário ou Green Card. Essas mulheres ocupam cargos altos em grandes empresas, como Diretora Executiva (CEO), Diretora Financeira (CFO) ou Diretora Comercial (CCO).

A quantidade de mulheres brasileiras nas empresas americanas é um reflexo de um movimento que está ocorrendo nos EUA nos últimos anos, em que a participação feminina no mercado de trabalho cresceu muito. Uma pesquisa feita pelo National Women’s Business Council, revelou que cerca de 30% das empresas atualmente sediadas nos Estados Unidos foram fundadas e/ou são comandadas por mulheres. A mesma pesquisa mostrou que o lucro médio gerado por essas empresas foi de mais de US$ 1,7 trilhão nos últimos três anos. Os Estados Unidos seguem como primeiro colocado na lista de países que mais concentram empresárias/empreendedoras, seguidos da Austrália, Reino Unido e Dinamarca. O Brasil ocupa a 55ª posição no ranking atual.

A pesquisa da Hayman-Woodward também mostrou que o lucro médio anual das brasileiras nos EUA gira em torno de 200 a 700 mil dólares, o equivalente a aproximadamente 890 mil a 3.130 milhões de reais. Para o CEO da empresa, Leonardo Freitas, a quantidade de brasileiras aceitando propostas de trabalho no exterior se deve ao momento de instabilidade que o país passa. “Além das excelentes oportunidades profissionais ou de negócios, elas buscam encontrar mais segurança, estabilidade econômica e qualidade de vida para si e para sua família, além da possibilidade de investimentos no exterior para criar patrimônio ou mesmo auxiliar a família que fica no Brasil”, explica.