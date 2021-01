Negros encontram mais vagas de emprego do que brancos na retomada

Pesquisa feita pelo Sebrae indica que a retomada de economia está sendo marcada por maior inclusão no mercado de trabalho.

Com base em dados do Caged, do Ministério da Economia, profissionais negros estão sendo mais admitidos pelas micro e pequenas empresas, que têm papel fundamental nesse movimento.

Essa parcela da população, segundo o Sebrae, sofreu menos com demissões em comparação com os profissionais brancos. Entre julho e outubro de 2020, aproximadamente 287 mil negros e negras foram contratados pelas micro e pequenas empresas, número 62,5% superior ao de contratação de brancos pelo segmento, que foi de 177 mil.

Nas médias e grandes empresas, negros também são maioria entre os novos contratados nesse mesmo período: 233 mil contratações contra 61 mil admissões de brancos.

Os brancos são a maioria entre os demitidos pelas empresas em 2020 em empresas de todos os portes, por isso o saldo do ano de geração de empregos é negativo. Mas, quando se fala em empregados negros, o saldo é positivo com 38.612 empregos gerados em 2020.

“Os trabalhadores negros têm encontrado mais vagas no mercado de trabalho do que os brancos, neste ano, tendo em vista que as empresas, sobretudo as de pequeno porte, dispensaram mais trabalhadores brancos do que negros e contrataram mais negros do que brancos”, afirmou o presidente do Sebrae, Carlos Melles, em nota.