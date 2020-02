Tons de ruivo entram na lista das tendências de cabelo para o verão

Fernanda Paes Leme aderiu ao vermelho acobreado

Foto: Divulgação

Famosas antenadas não só antecipam como ditam moda. É o caso de Fernanda Paes Leme e Paloma Bernardi, que ficaram ruivas para participar da novela “Salve Jorge” e alçaram os fios avermelhados ao posto de tendência do verão 2013.

Assim como os loiros quentes, os ruivos mais fechados estão entre as nuances do momento e contribuem para um estilo mais mulherão. Perfeito para quem quer turbinar a produção e começar 2013 repaginada. Inspire-se!

O vermelho acobreado de Fernanda Paes Leme

A cor natural do cabelo de Fernanda Paes Leme é castanho-claro. Para incorporar Marcia ela mudou para acobreado. “Fiz luzes no comprimento, do queixo até as pontas, nos tons marrom-mel e louro-escuro acobreado vermelho. Por fim, apliquei acobreado em todo o cabelo”, diz Marcos Proença o cabeleireiro da atriz.

Paloma Bernardi conquistou um vermelho profundo por conta das luzes finas

Foto: Divulgação Rede Globo

O vermelho conhaque de Paloma Bernardi

Paloma também tem fios naturalmente castanhos e adotou o ruivo para viver a vilã Rosângela. O cabeleireiro das estrelas Marco Antonio de Biaggi foi o responsável pela transformação da atriz. “Optei por uma cor que não fosse chapada, que tivesse profundidade. Por isso, fizemos luzes fininhas em tom de conhaque e depois aplicamos uma mistura de tonalizantes que chegasse a um tom mais adequado à cor da pele de Paloma”, explica o expert.

Cuide do ruivo

Segundo Marco Antonio, o vermelho é o tom que mais desbota, por isso exige muitos cuidados. O ideal é usar xampu e condicionador para cabelos coloridos e fazer hidratações semanais em casa. “Quando tiver tempo, vá ao salão e intercale hidratação, para deixar o cabelo macio, e reconstrução, para fortalecer. Paloma Bernadi segue essa rotina”, conta Marco.

Sugestão de produtos

Foto: Divulgação

1. Reflection Bain Chroma Captive, Kerastáse, R$ 333* (linha completa). Desenvolvido com uma tecnologia exclusiva rica em Gluconato de Zinco, o produto é responsável por capturar os pigmentos mais profundos das fibra capilar e fixar a cor mantendo-a mais vibrante.

2. Nano Red Revitalizer Color, Kaedo, R$ 39,08* (shampoo) e R$ 34* (máscara). Nano pigmentos catiônicos que agem sobre a porosidade dos fios se acoplando e revelando um reflexo vermelho intenso na primeira aplicação.

*Preços pesquisados em novembro/2012