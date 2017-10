Os 4 melhores cortes de cabelo para quem tem rosto quadrado

Rosto quadrado tem linhas marcante – principalmente a do maxilar. Por isso, os cortes de cabelo ideais disfarçam essa região para aumentar a harmonia do rosto. Escolha o que mais combina com você!

Longo: Liso chapado

Fios retos e longos suavizam os ângulos quadrados. Para ficar ainda melhor, vale apostar na risca no meio, que divide o rosto tirando a atenção da linha do maxilar, uma das mais marcantes desse tipo de face. Não é a toa que a atriz Demi Moore não abre mão desse estilo de cabelo!

Longo: Ondulado sexy

Esse look é parecido com o corte de Demi Moore. A única diferença é que você não vai precisa ter uma chapinha sempre à mão, caso não tenha cabelo naturalmente liso. Fazer ondas das orelhas para baixo também contribui para suavizar a linha do maxilar. Para isso, use uma grande escova redonda para alisar o cabelo e, em seguida, um salt spray.

Médio: Lob com volume

Outra boa ideia é investir em um corte médio, na altura das saboneteiras. Vale desenhar ondas soltas para conseguir equilibrar melhor as linhas retas e fortes do rosto quadrado. Assim, vai conseguir uma face mais suave.

Curto: Bob repicado

Esse curte ajuda a suavizar a linha do queixo. Para se ter mais textura e acabar com o ar sério que as linhas quadradas dão, vale pulverizar shampoo seco, aumentando o volume na raiz, para depois chapar as pontas.