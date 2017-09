16 ideias de cabelos loiros para se inspirar

O cabelo loiro já foi (e certamente ainda será) objeto de desejo de muitas pessoas. Apesar de o receio de fazer uma mudança radical ser um dos maiores problemas, algumas pessoas não conseguem se decidir sobre o tom – e por isso adiam tanto a mudança.

Do mais conservador ao mais radical, é possível trazer diversas tonalidades de loiro para os fios. Conheça alguns dos muitos tipos e, quem sabe, arrisque-se a tentar algo novo!

Honey

O loiro mel é um dos mais pedidos porque proporciona um tom mais fechado para o cabelo e, por isso, traz uma sensação de naturalidade para os fios. Além disso, ele também deixa o visual mais iluminado.

Strawberry

Por trazer cores que se assemelham aos fios naturalmente ruivos, o loiro strawberry é muito cobiçado. Os tons de loiro e vermelho combinam perfeitamente para um visual incrível!

Ginger

É muito parecido com o strawberry por conta das tonalidades mais quentes. No entanto, o loiro ginger traz toques mais intensos e deixa o cabelo mais ruivo.

Dirty

Apesar do nome meio esquisito (mas que traduz incrivelmente bem o tom de loiro a que designa), o loiro sujo mistura diversos tons, do mel ao escuro, podendo passar também por fios bem claros.

Dark

O loiro escuro é ótimo para quem quer mudar a cor dos cabelos, mas ainda não arrisca algo muito radical. Essa tonalidade traz um visual bem natural e mais iluminado.

Beige

Se você gosta de tons neutros e um pouco mais fechados, o loiro bege é a sua cor! Por conta da cor com fundo acinzentado, confere um toque sofisticado ao look.

Cream Soda

O loiro cream soda mistura tons mais quentes e neutros da cor, puxando mais para o dourado. Pode ser adotado tanto por loiras quanto por morenas e o melhor: cria uma espécie de brilho ao redor do rosto!

Butter

Pode ser chamado tanto de manteiga quando de perolado. Esse loiro conserva a cor natural das raízes do cabelo e tem luzes mais intensas ao longo do comprimento.

White

Esse loiro quase beira o platinado, mas, por não deixar os fios completamente brancos, ganha individualidade pelo tom amarelado bem claro.

Beach

O sonho de muitas é ter o cabelo loiro praia, já que o cabelo fica mais iluminado por conta dos fios em tons de dourado. Fica perfeito quando combinado com algumas ondas!

Icy

O famoso platinado não poderia ficar de fora dessa lista! Esse tom conquistou o cabelo de muitas mulheres e faz por merecer, já que é super estiloso e mostra toda personalidade de quem o adota.

Golden

O loiro dourado é outro bem procurado por mulheres ao redor do mundo, sobretudo pela naturalidade que confere aos fios. Os tons bem quentes são perfeitos para quem já tem fios mais escuros e prefere começar a transformação devagar.

Chocolate

Esse tom é ainda mais procurado por quem quer uma mudança pequena (mas nem por isso menos significativa). O loiro chocolate dá aquele toque mais claro sutil e perfeito!

Copper

O loiro cobre chega com tudo para acompanhar as tendências de acessórios e decoração super em alta! Tem uma tonalidade mais intensa do que o strawberry e o ginger, mas ainda não alcança a cor forte do ruivo.

Champagne

Você certamente lembra desse tom porque a maioria das bonecas Barbie carrega fios loiro champagne! Por ter o fundo bege e ser um pouco mais frio, se torna bem claro.

Caramel

Outro que entra para o time dos tons quentes, o loiro caramelo combina com qualquer tom de pele e é perfeito para quem busca iluminar um pouco os fios!