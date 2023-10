Cabelos com corte químico? Rodrigo Cintra dá dicas para tratar

Atualizado em 14 out 2023, 11h56 - Publicado em 15 out 2023, 06h47

Por Sarah Brito Atualizado em 14 out 2023, 11h56 - Publicado em 15 out 2023, 06h47

Um cabelo quimicamente tratado exige cuidados que vão muito além da estética de manter os fios aparentemente saudáveis – e, mesmo com eles, pode acontecer um dos piores pesadelos de quem vai ao salão: o corte químico. Se você passou pelo problema, saiba que, ao menos, é possível reduzir o transtorno. O hairstylist e visagista Rodrigo Cintra, colunista de Claudia, dá dicas para tratar fios com corte químico.

Como identificar o corte químico?

Rodrigo explica que a princípio é importante avaliar a saúde dos fios e, acima de tudo, identificar possíveis sinais de danificações químicas: “O cabelo com cortes químicos possui um aspecto bastante ressecado, danificado, com excesso de pontas duplas e até mesmo elasticidade. Quando os fios chegam a ter um processo de corte químico, ou seja, rompimento dos fios, isso significa que ele já chegou no seu limite de resistência devido ao excesso de química”, conta o hairstylist e idealizador do The Art Salon.

E ao identificar os sinais de danificação, Rodrigo alerta que é importante tomar atitudes imediatas: “Neste caso, é preciso iniciar um processo de stop quebra, que são tratamentos de reconstrução imediata nos fio. Existem diversos produtos que ajudam o cabelo a parar de quebrar logo nas primeiras aplicações, dando mais resistência. Portanto, é necessário um tratamento contra quebra e, em sequência, a reconstrução do cabelo “, explica.

Como tratar cabelos com corte químico

Rodrigo Cintra conta que para iniciar o tratamento contra a danificação química, é preciso buscar por produtos que possam ajudar a equilibrar o pH presente no cabelo. “Alguns produtos ajudam na estabilização do pH, dando mais resistência e força para o fio com produtos de formulação mais ácida. Após esse passo, o cabelo ficará mais resistente, minimizando consequentemente a quebra”, exemplifica.

Entretanto, ele faz um alerta, nada de calor: “Em hipótese alguma utilize calor nos cabelos. Nem de secador, nem de chapinha. Mesmo com proteção térmica, evite! Isso pode piorar o estado do cabelo”.

Reduzir o uso de modeladores também ajuda no processo de recuperação dos fios, assim você evita que o cabelo fique mais ressecado. Mas para quem não vive sem o babyliss, uma boa dica é modelar os fios sem usar o calor, apenas utilizando métodos de entrelace dos fios, que ajudam a ter o mesmo efeito. Você pode conferir as dicas sobre como modelar os cabelos sem usar o calor clicando aqui.

Tratar o corte em químico em casa, é possível?

O hairstylist explica que a maioria dos produtos de reconstrução pode sim ajudar na recuperação dos cabelos danificados em casa, porém o ideal é sempre buscar a ajuda de um profissional. “A maioria das linhas de reconstrução capilar acabam possuindo uma linha voltada aos profissionais e uma outra linha de home care (cuidados em casa), portanto a pessoa pode sim realizar alguns tratamentos sozinha. Eu recomendo que as primeiras lavagens e tratamentos sejam feitos no salão, porque lá teremos mais cuidado e atenção na hora da lavagem, em seguida desembaraçar com cuidado e por último finalizar da maneira correta”, aponta.

Se você gosta de cuidar do próprio cabelo, é preciso se atentar a algumas práticas que poderão te ajudar na hora de tratar as madeixas: “É sempre muito importante se atentar ao desembaraçar o cabelo depois do banho, pois os fios estão mais fragilizados e moles quando estão molhados. Logo, se você tem o costume de desembaraçar o cabelo com força, tome muito cuidado. Você deve desembaraçar bem devagarinho para não quebrar o cabelo ainda mais”, conclui o profissional.

Além desses outros cuidados, uma boa dica é evitar secar o cabelo utilizando uma toalha. Ao enrolar a toalha no cabelo, você pode estar gerando atritos que danificam ainda mais o cabelo. Uma boa alternativa é usar uma camiseta de algodão aposentada de seu guarda-roupa. Ela irá absorver toda a umidade do cabelo, sem agredir os fios ou danificá-los.

Um cabelo danificado tem solução, basta encontrar as formas corretas de recuperar os fios sem prejudicá-los ainda mais. Não esqueça de sempre manter um acompanhamento especializado com um profissional e lembre-se: o seu cabelo vai crescer, mas precisa crescer de maneira saudável!