Os protetores térmicos favoritos da redação!

Secador de cabelo, chapinha, modelador de cachos… Nossos cabelos estão constantemente expostos a fontes de calor que prejudicam a saúde dos fios, levando a ressecamento, quebra e opacidade. Para evitar esses problemas, os principais produtos indicados são os protetores térmicos.

Eles agem formando um filme nos fios, protegendo dos danos do calor e retendo a umidade. Em texto do nosso colunista Rodrigo Cintra, hair stylist e coapresentador do Esquadrão da Moda, o especialista conta que o produto ainda pode ser multifunção, isto é, ter vários ativos diferentes para outros cuidados, como a proteção dos fios contra agressões provocadas por piscina e mar e facilitador da escovação. Leia o texto na íntegra aqui!

Para te ajudar na escolha do melhor produto, a redação de CLAUDIA selecionou seus seis protetores térmicos favoritos para você conhecer. Confira:

Quais são os melhores protetores térmicos

Protetor Térmico Sérum Capilar Fortalecimento Total Jaborandi e Buriti | Phytoervas

Para Marina Marques, editora de gastronomia e decoração, o protetor térmico da Phytoervas é a escolha ideal para a manutenção das madeixas. O produto conta com ativos como o jaborandi e o buriti, ambos ricos em propriedades naturais que fortalecem, aumentam o brilho e nutrem os fios durante o uso.

Mas, para além da proteção dos fios, o protetor térmico é aperfeiçoado com sua fragrância agradável, que mistura a suavidade com a refrescância — que é bem necessária depois de passar fontes de calor, não é mesmo?

A sua textura ainda se espalha com facilidade entre os cabelos, além de reduzir o frizz e reduz a possibilidade de queda dos fios.

Protetor Térmico Sérum Capilar Fortalecimento Total Jaborandi e Buriti Compre agora: Phytoervas - R$ 40,90

Blindagem Essencial Fluido Anti Umidade | Amend

Entre os favoritos da Sarah Brito, estagiária de jornalismo, está o protetor térmico da Amend, cuja fórmula contém a tecnologia Multi Block Silicone, que impermeabiliza o fio e bloqueia a umidade.

O produto também elimina o frizz e melhora a saúde dos fios através do uso, além de auxiliar no alinhamento da fibra capilar e na reparação de pontas duplas e da hidrofobicidade natural das madeixas.

Blindagem Essencial Fluido Anti Umidade Compre agora: Beleza na Web - R$ 84,00

Soro Hidratante Day After | Seda Boom

O soro hidratante da Seda também está entre os favoritos da redação de CLAUDIA, sendo muito mais do que apenas um protetor térmico — afinal, quem não gosta de um produto multiuso?

Este promete revitalizar e reativar o volume dos cabelos, tudo enquanto protege e evita os danos causados pelas fontes de calor que usamos diariamente. O soro ainda conta com uma textura leve e fluida que é absorvida facilmente pelas madeixas, com óleo de coco na sua composição.

Mas, não é apenas de chapinha e secador de cabelo que os fios sofrem. O cabelo também se vê afetado pela incidência de raios ultravioleta — sim, o sol pode danificar o seu cabelo! — e o soro promete cuidar do problema com sua tecnologia de filtro UV.

Uso Obrigatório – Tratamento Reconstrutor | TRUSS

O protetor térmico da TRUSS é, sem dúvidas, de uso obrigatório! O produto é destinado para cabelos danificados, mas pode ser usado por qualquer um que esteja procurando o soro ideal para a proteção das madeixas, pois ele deixa os fios com um aspecto saudável e brilhante.

O Tratamento Reconstrutor age com a reconstrução das partes do fio fragilizadas, restaurando a força e a resistência. Ademais, sua fórmula conta com antioxidantes, que protegem dos danos causados por radicais livres e previnem a formação de pontas duplas.

Spray Morte Súbita Reparação Total | Lola Cosmetics

O spray “Morte Súbita” da Lola Cosmetics está entre os favoritos para a reparação de fios pois acaba com os dias de cabelos secos e os deixa com mais brilho. O produto conta com óleo de jojoba e aloe vera — um cheirinho refrescante e delicioso nos fios — que hidrata as madeixas sem deixar aquele aspecto oleoso, e ainda protege os cabelos contra os danos das fontes de calor.

Spray Morte Súbita Reparação Total Compre agora: Amazon - R$ 34,39

Résistance Extentioniste Thermique | Kérastase

Diferente dos outros protetores térmicos, esse também funciona como leave-in – é quase um dois em um! O produto reconstrói a tonicidade da fibra capilar, resultando em cabelos cada vez mais brilhosos e nutridos.

O leave-in também garante a proteção dos danos causados pelo calor até 230°C, e também desembaraça os comprimentos, deixando o cabelo com aspecto suave e diminuindo o surgimento de pontas duplas.

