4 dicas práticas para secar os cabelos sem secador e mais rápido

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Lavou os cabelos e não quer usar o secador? Para muitas mulheres, deixar os cabelos secarem de forma natural é uma tarefa um tanto quanto cansativa, ainda mais quem tem fios longos e volumosos.

Pensando nisso, trouxe algumas dicas práticas para te ajudar a secar os cabelos de forma rápida e sem ajuda do secador. Veja como fazer:

Escolha a toalha adequada

Isso pode fazer diferença no tempo de secagem das suas madeixas. Além da tradicional toalha de microfibra, você pode usar uma camiseta de algodão para absorver a umidade e prevenir o frizz.

Mas atenção: nada de esfregar, envolva as mechas delicadamente no tecido, da raiz até as pontas, e pressione para absorver a água. Detalhe: use uma parte diferente do pano cada vez que for secar uma nova região, isso ajuda ainda mais na absorção.

Mantenha a toalha no cabelo

Junte os fios em um coque frouxo e coloque a toalha por cima. Isso contribui com a secagem. Mas não torça as mechas junto com a toalha, pois estimula o frizz e ainda pode quebrá-las.

Crespas e cacheadas: usem papel toalha

Ele absorve a umidade, ou seja, retira a água mas mantém o produto. Então, após secar com a toalha de microfibra, aplique o ativador de cachos e amasse com o papel toalha. Você vai sentir a diferença.

Ambientes ventilados

Já que a ideia é secar naturalmente, você precisa de lugares com passagem de vento, que ajudam a acelerar esse processo. Lembre-se de aplicar um CC Cream antes para evitar que o cabelo fique com frizz.

Gostou? No vídeo, abaixo, trago outras dicas para fazer os cabelos crescerem com saúde:

