Maria Maria dá dicas para cuidar bem dos cabelos

Após consolidar seu nome no ramo da maquiagem, com a Mari Maria Makeup, a influenciadora e beauty guru Mari Maria, entra no mercado de cuidados para os cabelos, lançando uma coleção inédita, deixando seus invejáveis e luminosos cabelos ruivos serem os verdadeiros protagonistas da história. Para celebrar este momento, conversamos com ela, que conta os segredos para fios bonitos e bem cuidados.

A mineira Mariana Maria de Neiva Couto – mais conhecida como Mari Maria – tem mais de 21 milhões de seguidores no Instagram. Mas tudo começou no Youtube, em 2014, quando uma jovem de cabelos alaranjados conquistou a internet com tutoriais impecáveis de looks de maquiagem e as sardas únicas que cobriam seu rosto – característica que Mari lembra de sentir vergonha na infância.

As sardas se tornaram sua marca registrada e, com seu nome estabelecido, ela pôde ousar no lançamento de sua própria linha de maquiagem, a Mari Maria Makeup, em 2017.

Atualmente, a influenciadora é uma das mais bem pagas do mundo, ocupando o nono lugar na lista da Cosmetify em 2022, e somando mais de 55 milhões de seguidores nas redes sociais. O que mais poderia desejar, não é mesmo? Bom, agora sabemos: conquistar o mercado dos cabelos!

As dicas de Mari Maria para os cabelos

Para os fãs de Mari Maria, a paixão pelos seus cabelos não é uma novidade, sendo uma de suas características mais marcantes. Para a Claudia, a empresária conta que seu amor pelo cuidado dos fios chegou lado a lado com o que, por muito tempo, foi seu hobby e, agora, seu trabalho: a maquiagem.

“Minha história com o cabelo começou desde nova. Mais ou menos na época da vergonha das sardas, eu também encontrei formas de descaracterizar meu ruivo – gostava muito de pintar meus fios, fazer testes de misturinhas caseiras, e eu trouxe isso para o Youtube. Meus primeiros vídeos na internet foram receitinhas caseiras de como fazer crescer o cabelo, e eu amava, é uma coisa que tento aplicar até hoje”, revela Mari em um tom nostálgico.

E é claro que não poderíamos deixar de pedir os segredos de ouro da influenciadora para garantir um cabelo maravilhoso: “Eu penso no cuidado 360º, da raiz às pontas. Você pode passar um óleo protetor antes do xampu, lavar o cabelo e vir com a máscara capilar e o condicionador, e, em seguida, você vem com o protetor térmico. Aí pode secar o cabelo com secador ou naturalmente, e passar mais uma vez esse óleo”, conta.

A influenciadora ainda revela que sua dica mais especial continua sendo a queridinha e tão nostálgica água de arroz, que fez parte de seus primeiros tutoriais no Youtube.

“Ela [a água de arroz] faz uma película no cabelo, e seus ativos são liberados por algumas horas, penetrando na cutícula dos fios e dando uma boa hidratada”, ri.

A empresária ainda conta que, atualmente, ela passa o seu óleo três vezes por dia: de manhã, no meio da tarde e antes de dormir, e nota que isso tem ajudado a lidar com os efeitos da escova progressiva.

E para quem não tem tempo para seguir um cronograma capilar regrado, boas notícias! “Você não precisa fazer cronograma, você precisa sentir o que o seus fios precisam”, revela ela, que intercala uma rotina de nutrição, hidratação e reconstrução.

Dentre os truques embaixo da manga para o dias de bad hair day, Mari conta que usa bastante xampu a seco, mas, quando isso não é suficiente, monta um coque baixo, passando pasta nos fios mais rebeldes, além de, claro, investir na maquiagem – que nós já sabemos que ela arrasa.

Entrando em um novo mercado

É inegável que a influenciadora já está mais do que estabelecida no ramo da maquiagem, então, por que entrar no mercado capilar? Mari revela que este é um desejo antigo e, inclusive, já imaginava alguns dos produtos que fariam parte de sua coleção ideal: um óleo e um protetor térmico.

Para entender sobre os ativos dos produtos e os processos de desenvolvimento, Mari Maria fez uma viagem à Barcelona, ao lado da equipe da OX, e descobriu que sua tão querida água de arroz estava presente na base das produções.

“Quando eu vi tudo isso, eu me apaixonei pelo projeto. Tem tudo a ver com o que eu sempre quis no começo, então, parece que são coisas que vão nos levando durante a vida”, reflete.

“Foi um momento de crescimento. Tudo que eu proponho para as minhas seguidoras, eu faço questão de usar todos os dias, de ser a primeira pessoa a testar. Me preocupo muito com o que elas estão usando e com a educação, porque eu estou aqui para realmente somar, e não para deseducar. Eu quero trazer para elas (suas consumidoras) o poder do autocuidado. Eu quero que elas cuidem muito delas mesmas, porque se a gente cuida da gente, a gente acaba se amando mais e escolhendo as coisas certas para nossa vida. O amor próprio, geralmente, começa no autocuidado”, relata.

Sua nova linha, a OX Vita Glow, conta com seis etapas de tratamento – xampu e condicionador, máscara, sérum reconstrutor com proteção térmica, óleo reparador e tônico fortalecedor (o kit todo custa R$281,93).

A composição dos produtos tem um blend de óleos ricos em vitaminas A, C, D, E, complexo B e ômega 3 e 6, nutrindo os fios e auxiliando no crescimento saudável.

Não tem o costume de tratar os fios em casa, ou não deseja investir em toda uma linha de cuidados logo de cara? Sem problemas. “Faça aquilo que faz sentido para sua vida, começa desde os pequenos esforços. Vá investindo aos poucos e de acordo com as necessidades do cabelo. Eu gosto de dizer que não dá para mandar as pessoas a fazerem uma maquiagem completa se elas nunca usaram um corretivo e só usam limp balm”, finaliza.

Agora já podemos cuidar dos cabelos da mesma forma que Mari!