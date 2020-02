Inverno 2012: 5 tendências de cabelos das semanas de moda europeias

A grande promessa do inverno 2012 na Europa quando se fala de cabelo parece ser mesmo a franja. Pelo menos no que diz respeito às semanas de moda de Londres, Paris e Milão, ela foi destaque absoluto: ousada com corte geométrico, romântica ao ser presa para trás, minimalista quando penteada para a lateral e moderna com uma risca central.

No sentido horário: Marni, Elie Saab, Versace e Antonio Berardi

Foto: Getty Images

Franja geométrica

Famosas como Rooney Mara, Reese Witherspoon e Penélope Cruz já adotam a tendência, que aparece como protagonista das semanas de moda europeias. A franja reta é a que mais ganha espaço com comprimentos acima e na altura nas sobrancelhas. Grifes como Versace, Marni (Milão), Antonio Berardi (Londres) e Elie Saab (Paris) investiram!

No sentido horário: Gucci, Dsquared2, Issa London e Versus

Foto: Getty Images

Preso romântico

Pentear e prender a franja para trás é uma opção prática para variar o cabelo do dia a dia. De um modo levemente retrô e bastante romântico, marcas como Dsquared2, Gucci, Versus (Milão) e Issa London (Londres) abusaram do penteado, que deixa as madeixas soltas, mas com textura.

No sentido horário: Roberto Cavalli, Burberry Prorsum, Miu Miu e Chloé

Foto: Getty Images

Risca central

A risca central também roubou a cena da beleza nas Semanas de Moda de Londres, Milão e Paris. Este penteado surge como alternativa à risca lateral, curinga de desfiles no mundo inteiro. Aparece como o cabelo minimalista da próxima estação. “É um look severo, mas tem uma sensação muito glamorosa e sedutora”, conta o hairstylist Guido Palau, que investiu nessa risca para assinar o penteado da Alberta Ferretti, em Milão.

Foi usada de uma maneira mais básica – com os fios soltos – em desfiles de grifes como Burberry Prorsum (Londres), Roberto Cavalli (Milão), Chloé e Miu Miu (Paris).

No sentido horário: Valentino, Erdem, Emilio Pucci e Dolce & Gabbana

Foto: Getty Images

A risca também fica mais romântica – combinada com coques, tranças, rabos de cavalo e acessórios – quando os fios são presos. Repare quão suaves ficaram os penteados das grifes Valentino (Paris), Erdem (Londres), Dolce & Gabbana e Emilio Pucci (Milão).

No sentido horário: Cacharel, Roland Mouret, Bottega Veneta e Guy Laroche

Foto: Getty Images

Franja lateral

Ela é a preferida dos hairstylists do mundo. O mais andrógino dos penteados continua forte também no inverno 2012, sempre combinado com coque apertado ou rabo de cavalo baixo. Marcou presença em desfiles como Cacharel, Roland Mouret, Guy Laroche (Paris) e Bottega Veneta (Milão).

No sentido horário: Guy Laroche, Jil Sander, Dior e Rochas

Foto: Getty Images

Rabo de cavalo baixo

O rabo de cavalo baixo substituiu o coque como penteado da estação mais fria do ano. Chique e básico, ele foi o grande destaque da SPFW e, na Europa, em grifes como Dior, Guy Laroche, Rochas (Paris) e Jil Sander (Milão).