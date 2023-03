Cabelos coloridos: cuidados, inspirações e quem pode fazer

Pintar o cabelo transforma qualquer visual, por mais simples que a mudança seja. Quando o assunto é cabelo colorido, então, a diferença pode ser ainda mais drástica, não só por modificar a imagem que você transmite, mas também pelos novos cuidados que você precisa ter. Com tanta novidade, é comum ficar receosa a colorir as mechas ou até não ter a mínima ideia do que fazer. Pensando em te ajudar, a Claudia detalhou tudo sobre o assunto.

O que o cabelo colorido comunica?

Diversão, liberdade e jovialidade são as principais mensagens passadas por quem tem cabelo colorido, independente da cor. Mulheres do estilo criativo, dessa forma, conseguem se expressar também por meio dessa característica, que pode torná-las ainda mais autênticas, pela possibilidade de misturar cores e formatos.

Cabelos coloridos fragilizam os fios?

Diversas colorações possuem componentes como a amônia, que é responsável por abrir as cutículas e liberar o oxigênio presente na mistura para facilitar a pintura, que resseca o cabelo, segundo o cabeleireiro especializado em cabelos coloridos, Elias Borges, do Circus Hair. Além disso, o processo de oxidação causa o desgaste e envelhecimento da fibra, desbotando a cor. Contar com um bom profissional, nesse sentido, faz total diferença. Ele será o responsável por desgastar o menos possível enquanto chega no resultado que combinaram.

Uma opção mais saudável para cabelos coloridos

Nem sempre pintar o cabelo com tons fantasias, que são os coloridos, é a mesma coisa do que usar tintas tradicionais, porque é possível que não haja amônia e água oxigenada na coloração, afirma o especialista. “As máscaras hidratantes com pigmento são as melhores quando o principal critério é não deixar os fios ainda mais desgastados”, garante. Se houver o processo de descoloração antes da pintura, no entanto, seu cabelo vai ficar sensibilizado de qualquer forma.

Antes da descoloração

O ponto chave para conseguir um cabelo colorido saudável vem, primeiramente, do teste de mecha, que mostra se o cabelo vai resistir ou não ao procedimento, explica Elias. Além disso, contar com um bom profissional, que faça uso de boas técnicas. “Uma descoloração bem feita respeitando os limites do fio ajuda tanto na durabilidade da cor, quanto na saúde desse cabelo”, completa.

Depois da coloração, é importante que o cabelo seja higienizado com um xampu adequado para cabelos coloridos, além de contar com um cronograma capilar, intercalando tratamentos hidratantes, nutritivos e reconstrutores, pontua o profissional.

Cuidados de manutenção são essenciais para que a cor dure mais tempo.

Como diminuir o desbotamento dos cabelos coloridos?

O desbotamento é uma das maiores queixas de quem pinta o cabelo, afinal, quem não quer um visual renovado? Algumas dicas foram separadas pelo cabeleireiro: “Os xampus sem sulfatos higienizam o couro cabeludo sem remover o pigmento em excesso, comparado a xampus que têm sulfato na sua composição, por isso devem ser usados.” Além disso, o cronograma capilar deve ser seguido para evitar o aumento da porosidade e manter o cabelo saudável. “Outro ponto importante quando o assunto é durabilidade da cor é que os mais vibrantes tendem a durar mais do que os tons pastel”, reforça.

Quem não pode fazer?

Não tem jeito: algumas pessoas não vão obter resultados positivos fazendo esse tipo de procedimento. A boa notícia é que é possível se precaver! Se seu cabelo está com outras químicas, como alisamentos, coloração ou tonalizantes escuros, como preto ou castanho, dificilmente o clareamento prévio será feito efetivamente, de acordo com Elias.

Inspirações de cabelo colorido

