Cabelo colorido pede mais cuidado no verão

A estação mais quente do ano exige atenção extra para o cabelo, já que a alta incidência dos raios solares é bem agressiva para os fios, tornando-os ressecados e fragilizados. Detalhe: quem encara tintura ou adota luzes precisa redobrar os cuidados.

Quando os fios são tingidos, passam por uma alteração drástica em sua estrutura: as cutículas são abertas e a melanina (proteína que proporciona a cor natural) é oxidada. O passo seguinte é colocar uma nova cor (no caso, o pigmento da tintura) em seu lugar, para só depois as cutículas serem fechadas.

Todo esse procedimento acaba afetando o cabelo que, exposto ao sol, fica ainda mais sensível. Por penetrarem nas fibras capilares, os raios UV podem provocar mudanças na nuance dos fios, desbotando-os ou deixando-os amarelados. Outros possíveis danos são o ressecamento, perda de brilho e opacidade.

A notícia boa é que, com alguns cuidados simples, você consegue exibir um cabelo lindo nessa temporada, sem prejudicar cor, textura ou maciez. Confira:

• Ao se expor ao sol, na praia ou na piscina, adote bonés ou chapéus para neutralizar a ação dos raios ultravioleta.

• Depois do mergulho no mar ou na piscina, enxágue os fios com água doce. Resquícios de cloro, sal ou areia podem tornar os fios mais propensos ao ressecamento e ao embaraço.

• Evite tingir o cabelo durante o verão. Faça o mínimo de tinturas possível durante a estação. Se você tem mechas, retoque apenas a raiz. Outros procedimentos químicos como alisamentos ou relaxamentos também devem ficar para depois.

• Ao lavar os fios, opte sempre pela temperatura mais fria. A água quente detona o cabelo, ressecando-o. Ao final do último enxágue, aposte num jato bem gelado para garantir uma dose extra de brilho.

• No verão, é comum aumentar o número de lavagens. Há situações que pedem até mais de uma ducha nos fios no mesmo dia. Por isso, vale a pena optar por shampoos e condicionadores próprios para cabelo colorido, que contêm ativos especiais para evitar o desbotamento e segurar a nuance por mais tempo.

O que ter à mão

Uma boa indicação é a linha OX Cor Protegida, cuja formulação traz goji berry, fruta com propriedades antioxidantes, e vitaminas E e B2 que selam os fios e mantêm a cor no interior da fibra capilar para que a coloração dure por mais tempo.

Sem sulfato, o shampoo e o condicionador também contam com filtro solar. A ampola OX Protegida (disponível em caixa com 3 unidades de 15 ml cada) completa a linha e serve para intensificar os resultados, garantindo uma cor bonita e brilhante e a textura macia dos fios.