5 acessórios de cabelo para parecer uma duquesa

Acessórios de cabelo garantem alto impacto visual quase sem esforço. Com os fios soltos ou presos, vão do trabalho à festa com a mesma graça.

CLAUDIA separou 5 acessórios incríveis que vão causar um super efeito nos penteados e te deixar com a cabeça feita. Confira!

Coroa moderna

Tiara de veludo

A tiara se torna o ponto de atenção com os fios soltos. O truque é investir na textura do cabelo para conquistar o acabamento despojado. “Enrole mechas largas no babyliss e marque as ondas. Solte com os dedos e fixe com spray de água do mar”, explica o cabeleireiro. O segredo para o topete discreto é finalizar a franja com xampu a seco – ele deixa os fios mais encorpados, evitando que caiam ao longo do dia.

Tiara de veludo, G. Offer, R$ 121,50*

À Kate Middleton

Headband

A combinação de duas faixas bordadas com um elemento em comum (aqui, a pérola) dá o tom moderno do penteado. “Posicione os acessórios deixando duas mechas da franja soltas. Puxe-as para trás, torcendo as pontinhas e prendendo com grampos. Faça o mesmo com o cabelo restante, formando um coque baixo”, ensina Edu Hyde, de São Paulo.

Headbands, R$ 262* (com pérolas maiores) e R$ 80* (menores), ambas Juliana Manzini.

Eterna apaixonada

Laço de veludo

Com o cabelo natural, sem escova, faça uma trança embutida até a metade dos fios. “Para ficar mais fácil, prenda cada mecha cruzada sobre a parte central com um grampo”, indica o expert. Com o cabo de um pente, puxe cada gomo, dando volume. Arremate com o laço de veludo para esconder o elástico.

Laço de veludo, Nuó, R$ 50*

Eles voltaram

Esqueça a ideia de que os pentes são antiquados. Aposte em uma dupla idêntica para substituir grampos e elásticos, como no caso do rabo de cavalo lateral. “Encaixados, dão a firmeza necessária para que os fios não saiam do lugar. É bonito que os dentes fiquem à mostra, revelando que não se trata de uma fivela comum”, diz Edu.

Pentes com pedras, Mia Design, R$ 630* o par

Traje de gala

Presilhas de veludo e strass

Ondas suaves vão bem com complementos glamourosos, como as presilhas com pedraria e brilho. “Parta o cabelo ao meio e aplique spray de fixação na franja. Com uma escova macia, acomode os fios, evitando o aspecto enrijecido, e prenda-os atrás da orelha”, explica Edu. Enrole o restante do cabelo em um coque baixo e solte antes de sair, reforçando o movimento natural dos fios.

Presilhas de veludo e strass, R$ 35,90* (a menor) e R$ 39,90* (a maior), ambas Bordô

Conquiste o look

Fizemos uma seleção de acessórios para você copiar os penteados em casa. Confira!

Dupla de grampos com brilho, @julianamanzini_oficial, R$ 69,90*. Tiara com pérolas, @occhiali_aluguel, a partir de R$ 20* o aluguel. Presilha de metal, @usebordo, R$ 69,90*. Grampos com medalhinhas, @rincawesky, R$ 75* (a maior) e R$ 45* (a menor). Fivelas de metal, @LeBriju, R$ 35* (a redonda) e R$ 24,50* (a triangular). Tiara de metal, @occhiali_aluguel, a partir de R$ 20* o aluguel. Elástico forrado de veludo com pérolas, @usenuo, R$ 45*. Presilha de metal com pérola, @piuka, R$19,90*.

*Preços consultados em Junho/2019

Beleza: Edu Hyde (Vitrine MGT) | Styling: Bi Lessa

