8 modelos de cachecol para deixar seu look quentinho

Com o frio chegando, nada melhor que um cachecol para se manter quentinha, né? A peça que nunca sai de moda é essencial nos dias de inverno e as marcas criam cada vez mais modelos diferentes para inovar nos looks.

Você pode investir em cachecóis mais básicos e lisos para combinar com qualquer visual e ocasião e também apostar nos estampados, que dão uma cara nova às peças de cores mais básicas — que estamos acostumadas a usar no inverno, como preto e cinza. Também pode ser uma maneira simples de aderir às estampas que são tendência na estação, como o xadrez e o animal print, sem ousar demais.

Separamos 8 modelos de cachecóis lindos para fazer bonito nos seus looks de inverno. Confira:

1- Manta feminina em Neon, Renner, R$ 69,90*

2- Manta feminina estampada, Renner, R$ 79,90*

3- Lenço Onça Soft, Amaro, R$ 99,90*

4- Lenço com franjas vinho, C&A, R$ 32,99*

1- Lenço Linhas Stitches, Amaro, R$ 89,90*

2- Lenço com estampa de animal, Zara, R$ 129*

3- Cachecol em tricô estampado xadrez, C&A, R$ 89,99*

4- Lenço Tie Dye, Zara, R$ 149*

*Preços consultados em Junho/2019. Sujeitos à alteração

