Direto dos anos 90, a “sandália de pai” promete bombar no próximo verão

Lembra da tendência dos “tênis feios”? O modelo com solado grosso e acabamento acolchoado que lembra os tênis dos anos 80 e 90 virou queridinho de muita gente no ano passado. Seguindo a tendência, a próxima aposta da moda são as sandálias de velcro, também conhecidas como dad sandals ou “sandálias de pai”.

As sandálias têm o solado grosso e robusto e são a cara das papetes que os papais costumavam usar nos anos 90. Por ser mais “bruto”, o modelo costuma ser combinado com peças mais leves e femininas para balancear. Um dos pontos positivos das sandálias de velcro é o conforto. Feitas quase sempre de borracha, as sandálias costumam ser ótimas para looks mais informais.

Para quem quiser ousar, as sandálias também podem ser combinadas com visuais mais clássicos para quebrar a seriedade. Calças de alfaiataria e saias midi funcionam bem.

Várias marcas famosas já lançaram suas sandálias de velcro. A Gucci, por exemplo, criou uma versão atualizada do modelo, com aplicações de cristais e bordados, que deixam o sapato mais feminino e arrumado. Já a Prada investiu em um modelo mais discreto, em preto e branco.

Sandálias de velcro da Gucci

Sandália de velcro da Prada

Algumas famosas já aderiram à tendência das sandálias de velcro. Elle Fanning, por exemplo, combinou um vestido amarelo de verão com uma versão neon do sapato. O modelo da marca Teva já está esgotado desde que as fotos da atriz começaram a circular.

Confira alguns looks com sandálias de velcro para se inspirar:

Leia mais: 5 brechós para comprar roupas luxuosas a preços mais baixos

+ 8 modelos de cachecol para deixar seu look quentinho

Vote e escolha as vencedoras do Prêmio CLAUDIA